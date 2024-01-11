Домовилися з Генпрокурором спільними зусиллями сприяти посиленню оборони Одещини: Кіпер про зустріч з Костіним

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер взяв участь в нараді під головуванням Генпрокурора Андрія Костіна, передає УНН.

Посилення у всіх сферах оборони Одещини, боротьба з корупцією та злочини рф проти України. Ці та інші важливі питання обговорили сьогодні під час наради з силовим блоком Одеської області під головуванням Генпрокурора Андрія Костіна. - пише Кіпер у своєму tg-каналі.

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Очільник Одеської ОВА також розповів, що учасники наради поспілкувалися з постраждалими мешканцями будинку, в який 29 грудня росіяни поцілили ракетою.

"Нині триває експертиза, за результатами якої буде вирішена подальша доля будівлі. Будемо робити все для того, аби компенсувати людям втрачене майно", - інформує Кіпер.

Він також додав, що в ОВА домовилися з Генеральним прокурором спільними зусиллями сприяти посиленню оборони Одещини.