Договорились с Генпрокурором совместными усилиями способствовать усилению обороны Одесской области: Кипер о встрече с Костиным
Киев • УНН
Олег Кипер и Генеральный прокурор Андрей Костин договорились усилить оборону Одессы и бороться с коррупцией и преступлениями военного времени.
Глава Одесской ОГА Олег Кипер принял участие в совещании под председательством Генпрокурора Андрея Костина, передает УНН.
Усиление во всех сферах обороны Одесской области, борьба с коррупцией и преступления РФ против Украины. Эти и другие важные вопросы обсудили сегодня во время совещания с силовым блоком Одесской области под председательством Генпрокурора Андрея Костина.
Детали
Глава Одесской ОГА также рассказал, что участники совещания пообщались с пострадавшими жителями дома, в который 29 декабря россияне попали ракетой.
"Сейчас идет экспертиза, по результатам которой будет решена дальнейшая судьба здания. Будем делать все для того, чтобы компенсировать людям утраченное имущество", - информирует Кипер.
Он также добавил, что в ОВА договорились с Генеральным прокурором совместными усилиями способствовать усилению обороны Одесской области.
Договорились с Генпрокурором совместными усилиями способствовать усилению обороны Одесской области: Кипер о встрече с Костиным
Олег Кипер и Генеральный прокурор Андрей Костин договорились усилить оборону Одессы и бороться с коррупцией и преступлениями военного времени.
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