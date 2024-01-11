Договорились с Генпрокурором совместными усилиями способствовать усилению обороны Одесской области: Кипер о встрече с Костиным

Глава Одесской ОГА Олег Кипер принял участие в совещании под председательством Генпрокурора Андрея Костина, передает УНН.

Усиление во всех сферах обороны Одесской области, борьба с коррупцией и преступления РФ против Украины. Эти и другие важные вопросы обсудили сегодня во время совещания с силовым блоком Одесской области под председательством Генпрокурора Андрея Костина. - пишет Кипер в своем tg-канале.

Детали

Глава Одесской ОГА также рассказал, что участники совещания пообщались с пострадавшими жителями дома, в который 29 декабря россияне попали ракетой.

"Сейчас идет экспертиза, по результатам которой будет решена дальнейшая судьба здания. Будем делать все для того, чтобы компенсировать людям утраченное имущество", - информирует Кипер.

Он также добавил, что в ОВА договорились с Генеральным прокурором совместными усилиями способствовать усилению обороны Одесской области.