Правительство выделило 2,5 миллиарда гривен на строительство защитных сооружений - Шмыгаль

Чтобы усилить обороноспособность государства в этом году Правительство выделило из резервного фонда дополнительные почти 2,5 миллиарда гривен на строительство инженерно-технических и фортификационных сооружений. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.

Ключевая задача для нас в этом году - усиление обороноспособности. В этом контексте имеем сегодня два важных решения. Выделяем из резервного фонда дополнительные почти 2,5 млрд грн для строительства инженерно-технических и фортификационных сооружений. - заявил Шмыгаль.

Детали

Шмыгаль отметил, что из этих средств 1,4 млрд грн пойдет на фортификационное оборудование оборонительных рубежей. Еще 1,1 млрд грн - на обустройство полос невзрывных заграждений.

Кроме того, украинская власть решила выделить из резервного фонда еще 120 млн грн для Государственной пограничной службы.

"Это средства так же для усиления нашей обороноспособности и инженерно-технического обустройства границы", - отметил премьер.

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Напомним

На этой неделе глава Одесской ОГА Олег Кипер принял участие в совещании под председательством Генпрокурора Андрея Костина, где говорили об усилении обороны Одесской области.