На фоне массированных авиаударов: в НАТО обещают усилить ПВО Украины

Сегодня, 10 января, состоялось заседание Совета Украина - НАТО, которое посвящено массированным авиаударам РФ по Украине 29 декабря и 2 января. Об этом сообщает пресс-служба Альянса, передает УНН.

Детали

Во время встречи союзники Киева очертили планы военной поддержки на 2024 год.

В частности, в НАТО напомнили о помощи в укреплении противовоздушной обороны, которую союзники уже объявили на 2024 год - от совместной закупки зенитных ракет для систем Patriot до систем Skynex от Германии и зенитных ракет от Великобритании.

Сегодня члены Альянса четко заявили, что они продолжат предоставлять Украине значительную военную, экономическую и гуманитарную помощь, а многие члены Альянса обозначили планы по предоставлению дополнительных возможностей на миллиарды евро в 2024 году - говорится в пресс-релизе НАТО.

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Кроме того, члены Альянса "решительно осудили" эскалацию российских воздушных ударов по Украине.

НАТО решительно осуждает российские ракетные и беспилотные нападения на гражданское население Украины, в том числе с применением оружия из Северной Кореи и Ирана. Второй год подряд Путин пытается истощить Украину массированными ударами, но у него ничего не получится - подчеркнул генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Он также заверил. что Альянс продолжит усиливать противовоздушную оборону Украины на фоне массированных ударов рф по украинским городам.

Напомним,

29 декабря рф осуществила массированную ракетную атаку на Украину. Вследствие российских авиаударов только в столице погибло 33 человека.

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