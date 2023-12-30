Пострадало почти 120 городов и сел, 39 человек погибло: Зеленский о последствиях массированной атаки рф
Киев • УНН
Зеленский сообщил о 39 погибших после массированной атаки россии на почти 120 украинских городов. Продолжаются восстановительные работы.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ликвидация последствий массированной вражеской атаки - продолжается. В результате ударов пострадали почти 120 городов и сел, количество жертв возросло до 39, передает УНН.
До сих пор продолжаются работы по ликвидации последствий вчерашней российской атаки. Пострадало почти 120 городов и сел - сотни гражданских объектов... Всего из-за этого удара террористов пострадали 159 человек. Среди них по состоянию на настоящее время, к сожалению, 39 погибших. Мои соболезнования родным и близким. Всем раненым и травмированным оказана необходимая помощь
Президент поблагодарил спасателей ГСЧС Украины, работников и работниц коммунальных предприятий, полицейских, "всех, кто сейчас на местах помогает, поддерживает людей, разбирает завалы и восстанавливает нормальную жизнь".
Кроме того, он выразил благодарность всем лидерам мира, политикам и общественным деятелям, которые осудили эту атаку, "журналистам из многих стран, которые поддерживают наших людей и рассказывают правду о российском зле и о нашей защите".
"Оружие в руках украинцев - это всегда защита жизни, и каждое проявление российского террора вновь и вновь доказывает - нельзя медлить с помощью тем, кто противостоит террору. Мы все вместе должны победить террор", - резюмировал Зеленский.
Ранее
29 декабря рф осуществила масштабную атаку на Украину. В Одесской, Днепропетровской и Запорожской области 30 декабря объявлено Днем траура.
1 января будет объявлен День траура в Киеве.
Пострадало почти 120 городов и сел, 39 человек погибло: Зеленский о последствиях массированной атаки рф
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