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Масована ракетна атака на Київ 29 грудня: кількість жертв збільшилась до 30

Масована ракетна атака на Київ 29 грудня: кількість жертв збільшилась до 30

Київ • УНН

 • 30430 перегляди

Кількість жертв ракетного обстрілу Києва 29 грудня зросла до 30; ще одна жертва померла в лікарні від отриманих поранень.

В лікарні помер один з поранених внаслідок масованого ракетного удару рф по Києву 29 грудня. Таким чином кількість жертв ворожої атаки на столицю збільшилась до 30 людей, повідомили у середу в КМВА, пише УНН.

Наслідки ракетного удару 29.12.23. На превеликий жаль, в лікарні, від отриманих травм внаслідок обстрілу 29 грудня 2023 померла 1 особа. Всього внаслідок ракетного удару того дня загинуло 30 осіб, ще 29 отримали поранення

- йдеться у повідомленні в КМВА у Telegram.

Доповнення

Моніторингова місія ООН із прав людини зафіксувала 90 випадків загибелі цивільних людей в Україні, зокрема — двох дітей, а також 421 поранений мирний житель у 12 областях від початку хвилі російських атак 29 грудня.

Внаслідок обстрілу Києва загинула професорка НаУКМА Людмила Шевцова02.01.24, 17:43 • 37209 переглядiв

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