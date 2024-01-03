Масована ракетна атака на Київ 29 грудня: кількість жертв збільшилась до 30
Київ • УНН
Кількість жертв ракетного обстрілу Києва 29 грудня зросла до 30; ще одна жертва померла в лікарні від отриманих поранень.
В лікарні помер один з поранених внаслідок масованого ракетного удару рф по Києву 29 грудня. Таким чином кількість жертв ворожої атаки на столицю збільшилась до 30 людей, повідомили у середу в КМВА, пише УНН.
Наслідки ракетного удару 29.12.23. На превеликий жаль, в лікарні, від отриманих травм внаслідок обстрілу 29 грудня 2023 померла 1 особа. Всього внаслідок ракетного удару того дня загинуло 30 осіб, ще 29 отримали поранення
Доповнення
Моніторингова місія ООН із прав людини зафіксувала 90 випадків загибелі цивільних людей в Україні, зокрема — двох дітей, а також 421 поранений мирний житель у 12 областях від початку хвилі російських атак 29 грудня.
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