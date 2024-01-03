ООН: із 29 грудня внаслідок атак РФ загинуло 90 цивільних, серед них двоє дітей

Моніторингова місія ООН із прав людини зафіксувала 90 випадків загибелі цивільних людей в Україні, зокрема — двох дітей, а також 421 поранений мирний житель у 12 областях від початку хвилі російських атак 29 грудня Про це передає УНН з посиланням на дані місії ООН та повідомлення "Радіо Свобода".

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Це включає обстріли і ракетні атаки, які, за повідомленнями, вбили 8 цивільних осіб, і спричинили поранення 29 в районах Донецької області, окупованих Російською Федерацією. Кожен випадок загибелі цивільних осіб буде незалежно верифікуватися ММПЛУ

Представники місії також згадали російський удар 2 січня, зазначивши, що відвідали Солом’янський район Києва і сусіднє місто Вишневе, де поспілкувалися з мешканцями, чиї будинки були зруйновані або серйозно пошкоджені.

Багато з них наразі знайшли прихисток у сусідній школі, яка також була пошкоджена під час обстрілу. Окрім загибелі людей та поранень, що змінили життя, мешканці описували біль від втрати своїх домівок і всього особистого майна