Внаслідок обстрілу Києва загинула професорка НаУКМА Людмила Шевцова
Київ • УНН
Відома професорка Людмила Шевцова загинула в результаті російського обстрілу в Києві. Вона була авторитетною спеціалісткою в галузі гідробіології та екології.
Внаслідок ворожого обстрілу Києва загинула професорка Києво-Могилянської академії 84-річна Людмила Василівна Шевцова. Про це повідомляється на сторінці Академії в Facebook, пише УНН.
Деталі
2 січня 2024 року внаслідок російського обстрілу Києва загинула професорка кафедри екології НаУКМА, викладачка та завідувачка відділу в Інституті гідробіології НАН України Людмила Василівна Шевцова. Також вона мала наукову ступінь докторки біологічних наук за спеціальністю "Гідробіологія", яку отримала у 1999 році в Інституті гідробіології.
Серед наукових здобутків Людмили Василівні відзначають розробку методів боротьби з дрейсеною у зрошувальних системах.
Лицемірна росія знову бомбардує цивільні об'єкти в Україні - глава МЗС Чехії02.01.24, 16:39 • 62968 переглядiв
Зазначається, що Людмила Шевцова з 2014 року працювала на кафедрі екології факультету природничих наук Києво-могилянської академії. Викладала "Основи загальної біології", "Біорізноманіття" та "Екологію водних систем". Вела розробки дисертацій у аспірантів і була гарантом магістерської освітньо-наукової програми "Екологія та охорона навколишнього середовища".
Спільнота Києво-Могилянської академії висловлює найглибші співчуття рідним та близьким. Світла пам’ять!
Вона була мешканкою багатоповерхового будинку у Солом'янському районі Києва, в який влучили уламки збитої російської ракети. Людмила Василівна померла дорогою до лікарні в кареті швидкої допомоги.
Деталі поховання професорки повідомлять згодом
Нагадаємо
Триває ліквідація наслідків ракетного удару рф. Повітряні сили ЗСУ підтвердили знищення у небі над Україною 72 ракет під час масованої атаки російських військ.
Це рекорд: Залужний про збиття силами ППО 10 ворожих “Кинджалів”02.01.24, 16:39 • 32602 перегляди