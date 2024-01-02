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Актуальне
Внаслідок обстрілу Києва загинула професорка НаУКМА Людмила Шевцова

Внаслідок обстрілу Києва загинула професорка НаУКМА Людмила Шевцова

Київ • УНН

 • 37209 перегляди

Відома професорка Людмила Шевцова загинула в результаті російського обстрілу в Києві. Вона була авторитетною спеціалісткою в галузі гідробіології та екології.

Внаслідок ворожого обстрілу Києва загинула професорка Києво-Могилянської академії 84-річна Людмила Василівна Шевцова. Про це повідомляється на сторінці Академії в Facebook, пише УНН.

Деталі

2 січня 2024 року внаслідок російського обстрілу Києва загинула професорка кафедри екології НаУКМА, викладачка та завідувачка відділу в Інституті гідробіології НАН України Людмила Василівна Шевцова. Також вона мала наукову ступінь докторки біологічних наук за спеціальністю "Гідробіологія", яку отримала у 1999 році в Інституті гідробіології.

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Серед наукових здобутків Людмили Василівні відзначають розробку методів боротьби з дрейсеною у зрошувальних системах.

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Зазначається, що Людмила Шевцова з 2014 року працювала на кафедрі екології факультету природничих наук Києво-могилянської академії. Викладала "Основи загальної біології", "Біорізноманіття" та "Екологію водних систем". Вела розробки дисертацій у аспірантів і була гарантом магістерської освітньо-наукової програми "Екологія та охорона навколишнього середовища".

Спільнота Києво-Могилянської академії висловлює найглибші співчуття рідним та близьким. Світла пам’ять!

- йдеться у заяві Академії.

Вона була мешканкою багатоповерхового будинку у Солом'янському районі Києва, в який влучили уламки збитої російської ракети. Людмила Василівна померла дорогою до лікарні в кареті швидкої допомоги.

Деталі поховання професорки повідомлять згодом

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