Лицемірна росія знову бомбардує цивільні об'єкти в Україні - глава МЗС Чехії
Київ • УНН
Міністр закордонних справ Чехії засудив бомбардування росією мирного населення України та підтвердив незмінну підтримку Чехією України.
Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський відреагував на масований удар росії по Україні, звинувативши рф у лицемірстві. Крім того, чеський дипломат запевнив, що Чехія продовжить підтримку України, передає УНН.
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Лицемірна Росія. Вона звинувачує інших у геноциді, а сама знову бомбардує цивільні об'єкти в Україні та вбиває невинних. Вона хоче, щоб ми втомилися від війни і кинули українців напризволяще. Але цього не станеться. Ні цього року, ні будь-коли
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Також президент Латвії Едгардс Рінкевичс закликав посилити підтримку України, - він відзначив роботу української протиповітряної оборони, але додав, що Україна потребує більшої допомоги.
Нагадаємо
Повітряні сили ЗСУ підтвердили знищення у небі над Україною 72 ракет під час масованої атаки російських військ.
Також УНН повідомляв, що масована повітряна атака по Україні коштувала рф близько 620 мільйонів доларів.