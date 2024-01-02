Новорічні свята скінчились: президент Латвії закликав Захід посилити підтримку Україну
Київ • УНН
Президент Латвії закликає посилити підтримку України після російських ракетних ударів.
Після масованого російського ракетного удару по Україні президент Латвії Едгардс Рінкевичс закликав посилити підтримку України. Про це передає УНН.
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Рінкевичс відзначив роботу української протиповітряної оборони, але додав, що Україна потребує більшої допомоги.
Українська ППО працює добре, але Україна має отримати більше допомоги. Новорічні святкування закінчилися, і Захід має налаштуватися серйозно та діяти зараз
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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав до рішучих міжнародних дій, включаючи прискорення поставок засобів протиповітряної оборони та використання заморожених російських активів, після смертоносної атаки росії на цивільні об'єкти.
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