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Новорічні свята скінчились: президент Латвії закликав Захід посилити підтримку Україну

Новорічні свята скінчились: президент Латвії закликав Захід посилити підтримку Україну

Київ • УНН

 • 28411 перегляди

Президент Латвії закликає посилити підтримку України після російських ракетних ударів.

Після масованого російського ракетного удару по Україні президент Латвії Едгардс Рінкевичс закликав посилити підтримку України. Про це передає УНН.

Деталі 

Рінкевичс відзначив роботу української протиповітряної оборони, але додав, що Україна потребує більшої допомоги.

Українська ППО працює добре, але Україна має отримати більше допомоги. Новорічні святкування закінчилися, і Захід має налаштуватися серйозно та діяти зараз

- написав Рінкевичс на своїй сторінці у соцмережі Х.

Доповнення 

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав до рішучих міжнародних дій, включаючи прискорення поставок засобів протиповітряної оборони та використання заморожених російських активів, після смертоносної атаки росії на цивільні об'єкти.

Нагадаємо

Польща під час російської ракетної атаки рф по Україні підіймала у повітря чотири винищувачі F-16.

Масована повітряна атака по Україні коштувала рф близько 620 мільйонів доларів02.01.24, 15:45 • 109559 переглядiв

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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