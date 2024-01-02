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Польща піднімала дві пари винищувачів в небо під час ракетної атаки рф на Україну

Польща піднімала дві пари винищувачів в небо під час ракетної атаки рф на Україну

Київ • УНН

 • 79699 перегляди

Польща піднімала F-16 у відповідь на ракетну атаку рф на Україну

Польща під час російської ракетної атаки рф по Україні піднімала у повітря чотири винищувачі F-16, повідомляє Оперативне командування Збройних сил Польщі, пише УНН.

Деталі

Як повідомляють в командуванні, з метою забезпечення безпеки повітряного простору у зв'язку з активністю дальньої авіації рф, Польща підняла в повітря дві пари винищувачів F-16 та літак-заправник союзників.

Зазначається, що близько 5:45 ранку пара винищувачів піднялася у повітря з бази у Лаську, а друга пара піднялася з бази в Кшесінах близько 6:15 ранку.

Нагадаємо

Повітряні сили ЗСУ підтвердили знищення у небі над Україною 72 ракет під час масованої атаки російських військ. У Києві кількість постраждалих через сьогоднішню атаку російських військ зросла до 43, повідомляється про двох загиблих.

Павло Башинський

Павло Башинський

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