Польща піднімала дві пари винищувачів в небо під час ракетної атаки рф на Україну
Київ • УНН
Польща піднімала F-16 у відповідь на ракетну атаку рф на Україну
Польща під час російської ракетної атаки рф по Україні піднімала у повітря чотири винищувачі F-16, повідомляє Оперативне командування Збройних сил Польщі, пише УНН.
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Як повідомляють в командуванні, з метою забезпечення безпеки повітряного простору у зв'язку з активністю дальньої авіації рф, Польща підняла в повітря дві пари винищувачів F-16 та літак-заправник союзників.
Зазначається, що близько 5:45 ранку пара винищувачів піднялася у повітря з бази у Лаську, а друга пара піднялася з бази в Кшесінах близько 6:15 ранку.
Нагадаємо
Повітряні сили ЗСУ підтвердили знищення у небі над Україною 72 ракет під час масованої атаки російських військ. У Києві кількість постраждалих через сьогоднішню атаку російських військ зросла до 43, повідомляється про двох загиблих.