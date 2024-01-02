У Харкові через ракетну атаку армії рф 53 постраждалих та одна загибла людина - ДСНС

У Харкові через ракетну атаку армії рф відомо про 53 постраждалих та одну загиблу людину, повідомили у вівторок у ДСНС України, пише УНН.

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"Харківські рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки вранішньої ракетної атаки окупантів. Наразі вже відомо про 53 постраждалих та одну загиблу особу", - повідомили у ДСНС у Telegram.

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