У Харкові через ракетну атаку армії рф 53 постраждалих та одна загибла людина - ДСНС
Київ • УНН
Російська ракетна атака в Харкові призвела до загибелі однієї людини і того, що постраждало 53 осіб, екстрені служби працюють над ліквідацією наслідків.
У Харкові через ракетну атаку армії рф відомо про 53 постраждалих та одну загиблу людину, повідомили у вівторок у ДСНС України, пише УНН.
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"Харківські рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки вранішньої ракетної атаки окупантів. Наразі вже відомо про 53 постраждалих та одну загиблу особу", - повідомили у ДСНС у Telegram.
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