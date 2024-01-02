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По Харкову армія рф вдарила "Іскандерами" - поліція

По Харкову армія рф вдарила "Іскандерами" - поліція

Київ • УНН

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Російські військові завдали удару по Харкову ракетами "Іскандер", що призвело до жертв серед цивільного населення: одна жінка загинула і 52 людини, в тому числі шестеро дітей, отримали поранення.

Російські військові сьогодні вдарили по Харкову ракетами "Іскандер", повідомили в ГУНП у Харківській області, пише УНН.

Як повідомляється, вранці у Харкові пролунало щонайменше три вибухи. 

Обстріл Харкова почався вранці близько 7:30. Пролунало щонайменше три вибухи. На місця влучань оперативно прибули всі профільні служби. Слідчі, експерти, вибухотехніки збирають речові докази, опитують свідків і постраждалих, документують наслідки обстрілів. Фахівці ВТУ виявили фрагменти ракет "Іскандер-М"

- повідомили у поліції Харківщини у Facebook.

Як вказано, пошкоджено багатоквартирні житлові будинки, господарчі споруди, цивільна інфраструктура та автомобілі.

За даними на 12:30, як зазначається, одна жінка загинула, 52 громадян постраждали. Усі цивільні люди.

Серед поранених шестеро дітей від 6 до 13 років (чотири хлопчика і дві дівчинки).

За словами начальника Головного управління Національної поліції в Харківській області Володимира Тимошка, росіяни продовжують тероризувати харків'ян і хочуть спричинити паніку серед населення.

"Обстріл було здійснено лише по центру, і ми розуміємо, що росіяни не цілилися у військові об'єкти стовідсотково, - сказав Володимир Тимошко. - Ми вважаємо, що удар здійснено з метою примушення харків'ян виїхати з міста та здатися. Цього не буде в жодному разі. Ми переживемо цей біль та дамо відповідь".

На місцях подій продовжують працювати слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки.

За фактами порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ч. 1, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

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