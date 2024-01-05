В Киеве саперы обезвредили боевую часть российской гиперзвуковой ракеты "Кинжал"

В Киеве саперы ГСЧС обезвредили боевую часть аэробаллистической гиперзвуковой ракеты "Кинжал", которой войска РФ атаковали столицу 2 января. Об этом сообщили в Telegram Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.

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Сегодня пиротехники Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины работали в Шевченковском районе Киева, достижение наших специалистов - ракета "Кинжал отмечается в заметке.

Спасатели отметили, что обезвреживание различных видов боеприпасов, ракет, самодельных взрывных устройств для саперов ГСЧС - это обыденное дело, которое они выполняют ради безопасности украинского народа.

Напомним,

2 января Россия атаковала Киев несколькими волнами ракет. Падение обломков зафиксировали почти во всех районах города. Из-за обстрелов возникли пожары, в частности, в жилых домах и объектах инфраструктуры.

В результате атаки в столице погибли два человека, также известно о 54 раненых.

В чем особенность ракет "Кинжал" и может ли Украина их сбивать - рассказал военный эксперт