В Киеве саперы обезвредили боевую часть российской гиперзвуковой ракеты "Кинжал"
Киев • УНН
Киевские саперы обезвредили боеголовку ракеты "Кинжал" после российской атаки; ГСЧС регулярно обезвреживает такие устройства для обеспечения общественной безопасности.
В Киеве саперы ГСЧС обезвредили боевую часть аэробаллистической гиперзвуковой ракеты "Кинжал", которой войска РФ атаковали столицу 2 января. Об этом сообщили в Telegram Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.
Цитата
Сегодня пиротехники Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины работали в Шевченковском районе Киева, достижение наших специалистов - ракета "Кинжал
Спасатели отметили, что обезвреживание различных видов боеприпасов, ракет, самодельных взрывных устройств для саперов ГСЧС - это обыденное дело, которое они выполняют ради безопасности украинского народа.
Напомним,
2 января Россия атаковала Киев несколькими волнами ракет. Падение обломков зафиксировали почти во всех районах города. Из-за обстрелов возникли пожары, в частности, в жилых домах и объектах инфраструктуры.
В результате атаки в столице погибли два человека, также известно о 54 раненых.
В чем особенность ракет "Кинжал" и может ли Украина их сбивать - рассказал военный эксперт27 январь 2023, 08:53 • 4228842 просмотра
В Киеве саперы обезвредили боевую часть российской гиперзвуковой ракеты "Кинжал"
Киевские саперы обезвредили боеголовку ракеты "Кинжал" после российской атаки; ГСЧС регулярно обезвреживает такие устройства для обеспечения общественной безопасности.
Кабмин утвердил новые полномочия Минцифры
Правительство расширило роль Министерства цифровой трансформации, включив в нее облачную политику и электронные акцизы, что будет способствовать цифровизации и защите данных.
Сумская область: под прицелом россиян четыре громады
Российские войска обстреляли Сумскую область, выпустив 52 снаряда по четырем приграничным населенным пунктам.
Во Львове из-под завалов уничтоженного россиянами музея достали фортепиано Шухевича
Львовские музейщики вытащили из-под завалов пианино Романа Шухевича, сохраняя его как доказательство российской агрессии. Шухевич, искусный пианист, очень ценил этот инструмент.
Поженились во время Второй мировой войны: пара из Миссури отпраздновала 80-летие брака
103 и 102-летняя пара из Миссури празднует 80-ю годовщину свадьбы, на которой они поженились во время Второй мировой войны.
Украина ждет новых оборонных пакетов от западных партнеров - Зеленский
Президент Украины Зеленский ищет средства противовоздушной обороны и вооружения от западных союзников на фоне напряженной ситуации на фронте, чтобы противостоять российской агрессии.
Меры безопасности на Крещение от МВД
Крещение приходится на 6 января; Министерство внутренних дел Украины советует придерживаться безопасной практики погружения в холодную воду, в частности нырять только в специально отведенных для этого местах.
Зеленский и Эрдоган обсудили вопросы возвращения пленных, поддержку зернового коридора и украинской обороны
Зеленский и Эрдоган обсудили сотрудничество в области обороны, безопасность Черного моря и укрепление глобальной продовольственной безопасности через морской экспортный коридор Украины. Они также сосредоточились на Формуле мира и возвращении украинских заключенных.
Оккупанты планируют массовую мобилизацию на ВОТ сразу после выборов
После выборов россияне планируют массовую мобилизацию на оккупированных территориях, призывая на военную службу даже 17-летних.
Не исключено, что Харьков 2 января обстреляли ракетами, которые предоставила Северная Корея: маркировка на некоторых деталях затерта
Ракеты, которые были использованы для удара по Харькову 2 января, могут быть северокорейскими, со стертой маркировкой. Прокуроры ждут экспертный анализ относительно происхождения этих ракет.