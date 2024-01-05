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В Киеве саперы обезвредили боевую часть российской гиперзвуковой ракеты "Кинжал"

Киев  •  УНН

05 январь 2024, 20:38  •  30621 просмотра

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Киевские саперы обезвредили боеголовку ракеты "Кинжал" после российской атаки; ГСЧС регулярно обезвреживает такие устройства для обеспечения общественной безопасности.

В Киеве саперы ГСЧС обезвредили боевую часть аэробаллистической гиперзвуковой ракеты "Кинжал", которой войска РФ атаковали столицу 2 января. Об этом сообщили в Telegram Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.

Цитата

Сегодня пиротехники Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины работали в Шевченковском районе Киева, достижение наших специалистов - ракета "Кинжал

отмечается в заметке.

Спасатели отметили, что обезвреживание различных видов боеприпасов, ракет, самодельных взрывных устройств для саперов ГСЧС - это обыденное дело, которое они выполняют ради безопасности украинского народа.

Напомним,

2 января Россия атаковала Киев несколькими волнами ракет. Падение обломков зафиксировали почти во всех районах города. Из-за обстрелов возникли пожары, в частности, в жилых домах и объектах инфраструктуры.

В результате атаки в столице погибли два человека, также известно о 54 раненых.

В чем особенность ракет "Кинжал" и может ли Украина их сбивать - рассказал военный эксперт27 январь 2023, 08:53 • 4228842 просмотра

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война
У Києві сапери знешкодили бойову частину російської гіперзвукової ракети "Кинжал"
Sappers neutralize warhead of Russian hypersonic missile "Kinzhal" in Kyiv
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