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Атака на Київщину 2 січня: зросла кількість пошкоджених об’єктів

Атака на Київщину 2 січня: зросла кількість пошкоджених об’єктів

Київ • УНН

 • 36044 перегляди

Внаслідок ракетного обстрілу Київської області пошкоджено житлові будинки, установи та транспортні засоби; надається допомога постраждалим мешканцям, відновлено електропостачання. Повідомляється про двох загиблих.

Станом на 21:00 на Київщині пошкоджено: 39 приватних будинків у 5 районах, 14 багатоквартирних будинків у 2 районах, 2 приміщення освітніх закладів, 90 автомобілів, складські приміщення, церква, низка підприємств. Понад 700 жителям Вишневого, де найбільша кількість пошкоджень, надають допомогу. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що в області продовжується ліквідація наслідків ракетної атаки.

Зросла кількість пошкоджених об’єктів. Станом на 21:00 пошкоджено:

  • 39 приватних будинків
  • 14 багатоквартирних будинків
  • 2 приміщення освітніх закладів
  • 90 автомобілів
  • складські приміщення, церква, низка підприємств.

Зазнало пошкоджень приміщення обласного реабілітаційного центру.

Найбільша кількість пошкоджених багатоквартирних будинків у м. Вишневе.

Понад 700 мешканцям цих будинків надається вся необхідна допомога.

Енергетики вже відновили електропостачання усім мешканцям області. Світло повернули 184 тисячам сімей.

Кількість постраждалих не змінилася. За допомогою до медиків звернулися 16 осіб. Серед них дитина.

Внаслідок атаки загинули два мешканці регіону.

Від усіх мешканців області висловлюємо співчуття родині та близьким загиблих

написав Кравченко.

У Вишневому на Київщині квартири 700 людей постраждали через ракетний удар рф02.01.24, 14:05 • 35000 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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