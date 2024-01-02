У Вишневому на Київщині квартири 700 людей постраждали через ракетний удар рф

У місті Вишневе, що в Київській області, 700 людей будуть змушені переїхати в тимчасове житло, через те, що їх квартири постраждали через ракетну атаку рф. Про це повідомив очільник Київської ОВА Руслан Кравченко в ефірі телемарафону, пише УНН.

Зараз у Вишневому організовано штаб. Повністю готові приміщення для тимчасового розміщення людей. Загалом у цьому мікрорайоні були пошкоджені квартири 700 людей. Для них у штабі буде організоване тимчасове проживання, вони будуть забезпечені всім необхідним, у тому числі гарячим харчуванням - сказав Руслан Кравченко.

Деталі

Уламки російської ракети впали у подвір’я в одному з мікрорайонів міста Вишневе. В результаті було пошкоджено 11 багатоквартирних будинків. Там вибиті вікна та віконні рами, посічені стіни, деякі квартири пошкоджені через пожежу, яка виникла в місті падіння ракети.

Як повідомив Кравченко, пошкоджені вікна замінять за кошти міжнародних фондів. Він пообіцяв, що найближчим часом будуть проведені заміри і вікна будуть замовлені.

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