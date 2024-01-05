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У Києві сапери знешкодили бойову частину російської гіперзвукової ракети "Кинжал"

У Києві сапери знешкодили бойову частину російської гіперзвукової ракети "Кинжал"

Київ • УНН

 • 116409 перегляди

Київські сапери знешкодили боєголовку ракети "Кинжал" після російської атаки; ДСНС регулярно знешкоджує такі пристрої для забезпечення громадської безпеки.

У Києві сапери ДСНС знешкодили бойову частину аеробалістичної гіперзвукової ракети "Кинджал", якою війська РФ атакували столицю 2 січня. Про це повідомили в Telegram Держслужби з надзвичайних ситуацій, передає УНН.

Цитата

Сьогодні піротехніки Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України працювали у Шевченківському районі Києва, здобуток наших фахівців – ракета "Кинжал

зазначається у дописі.

Рятувальники зауважили, що знешкодження різних видів боєприпасів, ракет, саморобних вибухових пристроїв для саперів ДСНС — це буденна справа, яку вони виконують заради безпеки українського народу.

Нагадаємо

2 січня Росія атакувала Київ кількома хвилями ракет. Падіння уламків зафіксували майже в усіх районах міста. Через обстріли виникли пожежі, зокрема, в житлових будинках та об'єктах інфраструктури.

Унаслідок атаки у столиці загинули двоє людей, також відомо про 54 поранених.

У чому особливість ракет “Кинжал” та чи може Україна їх збивати - розповів військовий експерт27.01.23, 10:53 • 4229039 переглядiв

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