У Києві сапери знешкодили бойову частину російської гіперзвукової ракети "Кинжал"
Київ • УНН
Київські сапери знешкодили боєголовку ракети "Кинжал" після російської атаки; ДСНС регулярно знешкоджує такі пристрої для забезпечення громадської безпеки.
У Києві сапери ДСНС знешкодили бойову частину аеробалістичної гіперзвукової ракети "Кинджал", якою війська РФ атакували столицю 2 січня. Про це повідомили в Telegram Держслужби з надзвичайних ситуацій, передає УНН.
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Сьогодні піротехніки Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України працювали у Шевченківському районі Києва, здобуток наших фахівців – ракета "Кинжал
Рятувальники зауважили, що знешкодження різних видів боєприпасів, ракет, саморобних вибухових пристроїв для саперів ДСНС — це буденна справа, яку вони виконують заради безпеки українського народу.
Нагадаємо
2 січня Росія атакувала Київ кількома хвилями ракет. Падіння уламків зафіксували майже в усіх районах міста. Через обстріли виникли пожежі, зокрема, в житлових будинках та об'єктах інфраструктури.
Унаслідок атаки у столиці загинули двоє людей, також відомо про 54 поранених.
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