На тлі масованих авіаударів: у НАТО обіцяють посилити ППО України

Сьогодні, 10 січня, відбулось засідання Ради Україна - НАТО, яке присвячене масованим авіаударам рф по Україні 29 грудня та 2 січня. Про це повідомляє пресслужба Альянсу, передає УНН.

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Під час зустрічі союзники Києва окреслили плани військової підтримки на 2024 рік.

Зокрема, у НАТО нагадали про допомогу у зміцненні протиповітряної оборони, яку союзники вже оголосили на 2024 рік – від спільної закупівлі зенітних ракет для систем Patriot до систем Skynex від Німеччини й зенітних ракет від Великої Британії.

Сьогодні члени Альянсу чітко заявили, що вони продовжать надавати Україні значну військову, економічну і гуманітарну допомогу, а багато членів Альянсу окреслили плани щодо надання додаткових можливостей на мільярди євро у 2024 році

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Крім того, члени Альянсу "рішуче засудили" ескалацію російських повітряних ударів по Україні.

НАТО рішуче засуджує російські ракетні і безпілотні напади на цивільне населення України, в тому числі із застосуванням зброї з Північної Кореї та Ірану. Другий рік поспіль Путін намагається виснажити Україну масованими ударами, але у нього нічого не вийде