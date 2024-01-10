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На тлі масованих авіаударів: у НАТО обіцяють посилити ППО України

На тлі масованих авіаударів: у НАТО обіцяють посилити ППО України

Київ • УНН

 • 116205 перегляди

Після масованих російських авіаударів по українських містах, які відбулися 2 січня та 29 грудня, у НАТО обіцяють посилити протиповітряну оборону України.

Сьогодні, 10 січня, відбулось засідання Ради Україна - НАТО, яке присвячене масованим авіаударам рф по Україні 29 грудня та 2 січня. Про це повідомляє пресслужба Альянсу, передає УНН.

Деталі 

Під час зустрічі союзники Києва окреслили плани військової підтримки на 2024 рік.

Зокрема, у НАТО нагадали про допомогу у зміцненні протиповітряної оборони, яку союзники вже оголосили на 2024 рік – від спільної закупівлі зенітних ракет для систем Patriot до систем Skynex від Німеччини й зенітних ракет від Великої Британії.

Сьогодні члени Альянсу чітко заявили, що вони продовжать надавати Україні значну військову, економічну і гуманітарну допомогу, а багато членів Альянсу окреслили плани щодо надання додаткових можливостей на мільярди євро у 2024 році

- йдеться у пресрелізі НАТО.

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Доповнення 

Крім того, члени Альянсу "рішуче засудили" ескалацію російських повітряних ударів по Україні. 

НАТО рішуче засуджує російські ракетні і безпілотні напади на цивільне населення України, в тому числі із застосуванням зброї з Північної Кореї та Ірану. Другий рік поспіль Путін намагається виснажити Україну масованими ударами, але у нього нічого не вийде

- наголосив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Він також запевнив. що Альянс продовжить посилювати  протиповітряну оборону України на тлі масованих ударів рф по українських містах.

Нагадаємо

29 грудня рф здійснила масовану ракетну атаку на Україну. Внаслідок російських авіаударів лише в столиці загинуло 33 людини. 

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Володимир Омельченко

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