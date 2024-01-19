Украина выделяет 17,5 млрд грн на строительство оборонных рубежей

Кабинет министров Украины выделил около 17,5 млрд грн на строительство инженерно-технических и фортификационных сооружений, соответствующее оборудование и систему невзрывных заграждений. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает УНН.

Выделено на безвозвратной основе за счет средств резервного фонда государственного бюджета 17 млрд 447 млн 544,483 тыс. гривен для осуществления мероприятий, связанных с укреплением обороноспособности государства - написал Мельничук в Telegram.

Премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства сообщал, что Кабмин сегодня выделяет рекордную сумму на обустройство оборонительных рубежей.

"Речь идет о 17,5 млрд грн, которые будут направлены на строительство инженерно-технических и фортификационных сооружений, соответствующее оборудование и систему невзрывных заграждений. Средства выделяем профильным ведомствам и областным государственным администрациям", - сообщал Шмыгаль.

Дополнение

12 января правительство выделило 2,5 миллиарда гривен на строительство защитных сооружений.