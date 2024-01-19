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Украина выделяет 17,5 млрд грн на строительство оборонных рубежей

Киев  •  УНН

19 январь 2024, 15:45  •  13697 просмотра

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Украинское правительство выделило 17,5 миллиардов гривен на строительство инженерно-фортификационных сооружений и системы невзрывных заграждений в рамках усилий по укреплению обороноспособности государства.

Кабинет министров Украины выделил около 17,5 млрд грн на строительство инженерно-технических и фортификационных сооружений, соответствующее оборудование и систему невзрывных заграждений. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает УНН.

Выделено на безвозвратной основе за счет средств резервного фонда государственного бюджета 17 млрд 447 млн 544,483 тыс. гривен для осуществления мероприятий, связанных с укреплением обороноспособности государства 

- написал Мельничук в Telegram.

Премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства сообщал, что Кабмин сегодня выделяет рекордную сумму на обустройство оборонительных рубежей.

"Речь идет о 17,5 млрд грн, которые будут направлены на строительство инженерно-технических и фортификационных сооружений, соответствующее оборудование и систему невзрывных заграждений. Средства выделяем профильным ведомствам и областным государственным администрациям", - сообщал Шмыгаль.

Дополнение

12 января правительство выделило 2,5 миллиарда гривен на строительство защитных сооружений.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Политика
Україна виділяє 17,5 млрд грн на будівництво оборонних рубежів
Ukraine allocates UAH 17.5 billion for construction of defense borders
Новости по теме

Украина выделяет 17,5 млрд грн на строительство оборонных рубежей

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