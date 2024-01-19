Украина выделяет 17,5 млрд грн на строительство оборонных рубежей
Киев • УНН
Украинское правительство выделило 17,5 миллиардов гривен на строительство инженерно-фортификационных сооружений и системы невзрывных заграждений в рамках усилий по укреплению обороноспособности государства.
Кабинет министров Украины выделил около 17,5 млрд грн на строительство инженерно-технических и фортификационных сооружений, соответствующее оборудование и систему невзрывных заграждений. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает УНН.
Выделено на безвозвратной основе за счет средств резервного фонда государственного бюджета 17 млрд 447 млн 544,483 тыс. гривен для осуществления мероприятий, связанных с укреплением обороноспособности государства
Премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства сообщал, что Кабмин сегодня выделяет рекордную сумму на обустройство оборонительных рубежей.
"Речь идет о 17,5 млрд грн, которые будут направлены на строительство инженерно-технических и фортификационных сооружений, соответствующее оборудование и систему невзрывных заграждений. Средства выделяем профильным ведомствам и областным государственным администрациям", - сообщал Шмыгаль.
Дополнение
12 января правительство выделило 2,5 миллиарда гривен на строительство защитных сооружений.
Украина выделяет 17,5 млрд грн на строительство оборонных рубежей
Украинское правительство выделило 17,5 миллиардов гривен на строительство инженерно-фортификационных сооружений и системы невзрывных заграждений в рамках усилий по укреплению обороноспособности государства.
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