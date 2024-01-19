Украина планирует стать "газовым сейфом" Европы - Шмыгаль

Украина планирует стать "газовым сейфом" ЕС, поэтому европейским компаниям предлагается хранить в украинских хранилищах до 10 млрд кубов газа. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.

Мы храним и хранили 2,5 млрд кубов газа от иностранных компаний. Наш амбициозный план - стать "газовым сейфом" Европы, и мы предлагаем европейским компаниям уже сейчас хранить до 10 млрд кубов в наших хранилищах - сказал Шмыгаль.

Детали

По словам Шмыгаля, Украина уже стала членом энергетического Евросоюза, ведь полностью синхронизировала энергосистему с европейской.

Кроме этого украинские газовые хранилища уже помогают Европе предотвратить энергетический кризис и существенный рост цены на газ в отопительный сезон.

Также на заседании речь шла об амбициозных планах по экспорту электроэнергии в ЕС.

Напомним

В Украине запланировано строительство новой линии электропередач с Днестровской ГАЭС до подстанции "Винницкая".

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