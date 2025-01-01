Газовая система Украины готова к функционированию без транзита российского газа - министр

Украинская газовая система готова к функционированию без транзита российского газа, а украинцы не почувствуют остановки транспортировки российского голубого топлива. Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

"Граждане абсолютно не почувствуют эти события, потому что газ и тепло мы будем обеспечивать в дома каждого украинца. То есть все необходимые работы по подготовке системы были осуществлены "Оператором газотранспортной системы Украины", поэтому мы абсолютно спокойно готовы к функционированию нашей газовой системы без транзита российского газа", - сказал Галущенко.

Напомним

1 января Украина прекратила транзит российского природного газа через свою территорию в интересах национальной безопасности.

Российская компания "Газпром" остановила подачу газа Европе через территорию Украины в связи с завершением транзитного соглашения.

Чехия готова предоставить Словакии мощности для транспортировки и хранения природного газа. Это решение принято на фоне прекращения транзита российского газа Украиной через свою территорию.