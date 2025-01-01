Газовая система Украины готова к функционированию без транзита российского газа - министр
Киев • УНН
Министр энергетики заявил о полной готовности газовой системы Украины работать без российского транзита. Украинцы не почувствуют изменений в поставках газа и тепла.
Украинская газовая система готова к функционированию без транзита российского газа, а украинцы не почувствуют остановки транспортировки российского голубого топлива. Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко в эфире телемарафона, передает УНН.
Детали
"Граждане абсолютно не почувствуют эти события, потому что газ и тепло мы будем обеспечивать в дома каждого украинца. То есть все необходимые работы по подготовке системы были осуществлены "Оператором газотранспортной системы Украины", поэтому мы абсолютно спокойно готовы к функционированию нашей газовой системы без транзита российского газа", - сказал Галущенко.
Напомним
1 января Украина прекратила транзит российского природного газа через свою территорию в интересах национальной безопасности.
Российская компания "Газпром" остановила подачу газа Европе через территорию Украины в связи с завершением транзитного соглашения.
Чехия готова предоставить Словакии мощности для транспортировки и хранения природного газа. Это решение принято на фоне прекращения транзита российского газа Украиной через свою территорию.