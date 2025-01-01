Газова система України готова до функціонування без транзиту російського газу - міністр

Українська газова система готова до функціонування без транзиту російського газу, а українці не відчують зупинення транспортування російського блакитного палива. Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко в ефірі телемарафону, передає УНН.

Деталі

"Громадяни абсолютно не відчують ці події, тому що газ і тепло ми будемо забезпечувати в домівки кожного українця. Тобто всі необхідні роботи щодо підготовки системи були здійснені "Оператором газотранспортної системи України", тому ми абсолютно спокійно готові до функціонування нашої газової системи без транзиту російського газу", - сказав Галущенко.

Нагадаємо

1 січня Україна припинила транзит російського природного газу через свою територію в інтересах національної безпеки.

Російська компанія "Газпром" зупинила подачу газу Європі через територію Україну у зв’язку із завершенням транзитної угоди.

Чехія готова надати Словаччині потужності для транспортування і зберігання природного газу. Це рішення ухвалено на тлі припинення транзиту російського газу Україною через свою територію.