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Прем'єр Словаччини Фіцо погрожує урізати допомогу українським біженцям через зупинку транзиту газу з рф

Прем'єр Словаччини Фіцо погрожує урізати допомогу українським біженцям через зупинку транзиту газу з рф

Київ • УНН

 • 63656 перегляди

Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо заявив про можливе припинення постачання електроенергії в Україну та скорочення допомоги біженцям. Причиною стала зупинка Україною транзиту російського газу, що призвела до втрат у 500 млн євро.

Правляча коаліція Словаччини обговорить заходи у відповідь на зупинку Україною транзиту російського газу, заявив прем’єр-міністр країни Роберт Фіцо 2 січня, пише УНН з посиланням на "Радіо Свобода" та BBC.

Деталі

За словами Фіцо, його партія Smer розгляне питання про припинення постачання електроенергії до України та зменшення допомоги українським біженцям.

"Ми готові вести переговори та домовитися в коаліції про припинення постачання електроенергії та про суттєве зниження підтримки громадян України у Словаччині", - сказав Фіцо.

Як зазначає BBC, таким чином Фіцо пригрозив скоротити фінансову допомогу понад 130 тисячам українських біженців. Агентство ООН у справах біженців (УВКБ ООН) підрахувало минулого місяця, що в Словаччині перебуває 130 530 українських біженців із 6 813 900 у всьому світі.

Також влада країни, як повідомляється, вимагатиме відновлення транзиту газу або компенсації втрат, яких, за словами прем’єр-міністра, Словаччина зазнала через припинення постачання російського газу. Фіцо оцінив такі втрати на майже 500 мільйонів євро.

"Єдиною альтернативою для суверенної Словаччини є відновлення транзиту або вимога компенсаційних механізмів, які компенсують втрати державних фінансів", - сказав Фіцо.

Прем’єр Словаччини назвав припинення постачання газу "саботажем", пише видання.

За його словами, немає ризику того, що Словаччина постраждає від нестачі газу, оскільки вона вже досягла альтернативних домовленостей.

Але Фіцо заявляє, що країна втратить власні доходи від транзиту і платитиме додаткові транзитні збори за постачання неросійського газу.

Польща запропонувала підтримати Україну у разі припинення Словаччиною експорту електроенергії - поставок, які мають вирішальне значення для України, чиї електростанції піддаються регулярним атакам з боку росії.

Доповнення

1 січня Київ перекрив трубопровід, який використовувався для постачання до Центральної Європи російського газу.

Уряд Польщі назвав припинення Україною поставок російського газу "черговою перемогою" проти москви, тоді як Європейська комісія заявила, що ЄС підготувався до змін і більшість країн можуть впоратися.

Молдова, яка не є членом ЄС, уже відчуває дефіцит.

росія все ще може відправляти газ до Угорщини, Туреччини та Сербії газопроводом "Турецький потік" через Чорне море.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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