Премьер Словакии Фицо угрожает урезать помощь украинским беженцам из-за остановки транзита газа из рф
Киев • УНН
Премьер Словакии Роберт Фицо заявил о возможном прекращении поставок электроэнергии в Украину и сокращении помощи беженцам. Причиной стала остановка Украиной транзита российского газа, что привело к потерям в 500 млн евро.
Правящая коалиция Словакии обсудит ответные меры на остановку Украиной транзита российского газа, заявил премьер-министр страны Роберт Фицо 2 января, пишет УНН со ссылкой на "Радио Свобода" и BBC.
Детали
По словам Фицо, его партия Smer рассмотрит вопрос о прекращении поставок электроэнергии в Украину и уменьшении помощи украинским беженцам.
"Мы готовы вести переговоры и договориться в коалиции о прекращении поставок электроэнергии и о существенном снижении поддержки граждан Украины в Словакии", - сказал Фицо.
Как отмечает BBC, таким образом Фицо пригрозил сократить финансовую помощь более 130 тысячам украинских беженцев. Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) подсчитало в прошлом месяце, что в Словакии находится 130 530 украинских беженцев из 6 813 900 во всем мире.
Также власти страны, как сообщается, будут требовать возобновления транзита газа или компенсации потерь, которые, по словам премьер-министра, Словакия понесла из-за прекращения поставок российского газа. Фицо оценил такие потери почти в 500 миллионов евро.
"Единственной альтернативой для суверенной Словакии является восстановление транзита или требование компенсационных механизмов, которые компенсируют потери государственных финансов", - указал Фицо.
Премьер Словакии назвал прекращение поставок газа "саботажем", пишет издание.
По его словам, нет риска того, что Словакия пострадает от нехватки газа, поскольку она уже достигла альтернативных договоренностей.
Но Фицо заявляет, что страна потеряет собственные доходы от транзита и будет платить дополнительные транзитные сборы за поставки нероссийского газа.
Польша предложила поддержать Украину в случае прекращения Словакией экспорта электроэнергии - поставок, которые имеют решающее значение для Украины, чьи электростанции подвергаются регулярным атакам со стороны россии.
Дополнение
1 января Киев перекрыл трубопровод, который использовался для поставок в Центральную Европу российского газа.
Правительство Польши назвало прекращение Украиной поставок российского газа "очередной победой" против москвы, тогда как Европейская комиссия заявила, что ЕС подготовился к изменениям и большинство стран могут справиться.
Молдова, которая не является членом ЕС, уже испытывает дефицит.
россия все еще может отправлять газ в Венгрию, Турцию и Сербию по газопроводу "Турецкий поток" через Черное море.