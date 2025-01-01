Зеленський про припинення транзиту російського газу: спільне завдання – підтримати Молдову

Президент Володимир Зеленський, коментуючи припинення транзиту російського газу, заявив, що більшість країн Європи до таких змін успішно адаптувалася. Сьогодні спільне завдання – підтримати Молдову в період енергетичної трансформації. Також потрібно витримати істерику деяких європейських політиків, що віддають перевагу мафіозним схемам із москвою замість прозорої енергетичної політики, передає УНН.

Коли путіну подарували владу в росії більш ніж 25 років тому, щорічна прокачка газу через територію України в Європу становила 130+ мільярдів кубів. Сьогодні транзит російського газу – 0. Це одна з найбільших поразок москви - написав Зеленський.

Він наголосив, що перетворення енергоносіїв на зброю та цинічний енергетичний шантаж партнерів – це те, що позбавило росію найбільш привабливого для неї та географічно найдоступнішого ринку.

"Зважаючи на обставини, абсолютна більшість країн Європи до таких змін успішно адаптувалася. Сьогодні наше спільне завдання – підтримати Молдову в період енергетичної трансформації. Також ми маємо витримати істерику деяких європейських політиків, що віддають перевагу мафіозним схемам із Москвою замість прозорої енергетичної політики", - зазначив Зеленський.

Також Президент заявив, що дуже сподівається на збільшення постачання в Європу американського газу, про що вже говорив Президент США Трамп.

"Співпраця й максимум пропозицій від партнерів на ринку дадуть змогу зробити ціни більш комфортними. Що більше буде газу на ринку від справжніх партнерів Європи, то швидше будуть подолані останні негативні наслідки європейської енергетичної залежності від росії", - написав Зеленський.

Україна припинила транзит російського газу: як відреагувала Європа

Доповнення

1 січня Україна припинила транзит російського природного газу через свою територію в інтересах національної безпеки.

У "Газпромі" заявили, що з 1 січня російська компанія "Газпром" зупинила подачу газу Європі через територію України у зв'язку із завершенням транзитної угоди.

Міністр енергетики Герман Галущенко повідомляв, що українська газова система готова до функціонування без транзиту російського газу, а українці не відчують зупинки транспортування російського блакитного палива.

У відповідь на ці зміни, з середини грудня Молдова запровадила надзвичайний стан в енергетичному секторі через можливі наслідки припинення газового транзиту.