Зеленский о прекращении транзита российского газа: общая задача - поддержать Молдову
Киев • УНН
Президент Зеленский прокомментировал прекращение транзита российского газа через Украину, назвав это поражением москвы. Он отметил успешную адаптацию большинства европейских стран и необходимость поддержки Молдовы.
Президент Владимир Зеленский, комментируя прекращение транзита российского газа, заявил, что большинство стран Европы к таким изменениям успешно адаптировалось. Сегодня общая задача - поддержать Молдову в период энергетической трансформации. Также нужно выдержать истерику некоторых европейских политиков, предпочитающих мафиозные схемы с москвой вместо прозрачной энергетической политики, передает УНН.
Когда путину подарили власть в россии более 25 лет назад, ежегодная прокачка газа через территорию Украины в Европу составляла 130+ миллиардов кубов. Сегодня транзит российского газа - 0. Это одно из самых больших поражений москвы
Он отметил, что превращение энергоносителей в оружие и циничный энергетический шантаж партнеров - это то, что лишило россию наиболее привлекательного для нее и географически доступного рынка.
"Учитывая обстоятельства, абсолютное большинство стран Европы к таким изменениям успешно адаптировалось. Сегодня наша общая задача - поддержать Молдову в период энергетической трансформации. Также мы должны выдержать истерику некоторых европейских политиков, предпочитающих мафиозные схемы с Москвой вместо прозрачной энергетической политики", - отметил Зеленский.
Также Президент заявил, что очень надеется на увеличение поставок в Европу американского газа, о чем уже говорил Президент США Трамп.
"Сотрудничество и максимум предложений от партнеров на рынке позволят сделать цены более комфортными. Чем больше будет газа на рынке от настоящих партнеров Европы, тем быстрее будут преодолены последние негативные последствия европейской энергетической зависимости от России", - написал Зеленский.
Украина прекратила транзит российского газа: как отреагировала Европа1 янв. 2025, 14:05 • 63122 просмотра
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1 января Украина прекратила транзит российского природного газа через свою территорию в интересах национальной безопасности.
В "Газпроме" заявили, что с 1 января российская компания "Газпром" остановила подачу газа Европе через территорию Украины в связи с завершением транзитного соглашения.
Министр энергетики Герман Галущенко сообщал, что украинская газовая система готова к функционированию без транзита российского газа, а украинцы не почувствуют остановки транспортировки российского голубого топлива.
В ответ на эти изменения, с середины декабря Молдова ввела чрезвычайное положение в энергетическом секторе из-за возможных последствий прекращения газового транзита.