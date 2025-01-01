Украина прекратила транзит российского газа: как отреагировала Европа

Украина прекратила транзит российского газа с 1 января 2025 года, завершив десятилетия энергетической зависимости. Этот шаг вызвал неоднозначную реакцию в Европе: часть стран поддержала решение, ссылаясь на необходимость уменьшения влияния россии, тогда как другие, в частности Словакия, выразили обеспокоенность относительно возможных последствий для энергоснабжения, пишет УНН.

С 1 января 2025 года Украина прекратила транзит российского газа.

Этот шаг стал завершением десятилетий договоренностей и открыл путь к полной энергетической независимости от россии.

"Граждане абсолютно не почувствуют эти события, потому что газ и тепло мы будем обеспечивать в дома каждого украинца. То есть все необходимые работы по подготовке системы были осуществлены "Оператором газотранспортной системы Украины", поэтому мы абсолютно спокойно готовы к функционированию нашей газовой системы без транзита российского газа", - сказал министр энергетики Герман Галущенко.

Сама же российская компания "газпром", которая подавала газ отреагировала так: "1 января 2025 года в 8:00 (по москве - ред.) завершился срок действия подписанных 30 декабря 2019 года документов: соглашения между ПАО „Газпром" и НАК „Нафтогаз Украины" на организацию транспортировки российского газа через территорию Украины и соглашения о взаимодействии между операторами ГТС россии и Украины - ПАО „Газпром" и ООО „Оператор газотранспортной системы Украины".

В ответ на такое решение, Европейская комиссия активно работает над обеспечением альтернативных поставок, чтобы минимизировать возможные риски для стран-членов ЕС.

"Европейская газовая инфраструктура является достаточно гибкой, чтобы обеспечить поставки газа нерусского происхождения в страны Центрально-Восточной Европы альтернативными маршрутами. С 2022 года она была усилена новыми значительными мощностями по импорту СПГ (сжиженного природного газа)", - говорится в комментарии Еврокомиссии Общественному.

Благодаря расширению импортных мощностей для сжиженного природного газа (СПГ) и развитию альтернативных маршрутов, таких как терминалы в Хорватии, Германии и Польше, большинство стран-членов готовы справиться с потенциальными вызовами.

Данные Еврокомиссии свидетельствуют о существенном сокращении импорта российского газа в ЕС. Отмечается, что доля российского трубопроводного газа уменьшилась с более 40% в 2021 году до около 8% в 2023 году, а общий объем импорта газа из России, включая СПГ, не превышает 15%.

Это стало возможным благодаря увеличению импорта из таких стран, как США, Катар, а также из Северного моря.

Что касается реакции отдельных стран ЕС, то ее можно назвать неоднозначной.

"путин потратил миллиарды на строительство "Северного потока", чтобы обойти Украину и шантажировать Восточную Европу угрозой прекращения поставок газа. Сегодня Украина перекрыла ему возможность экспортировать газ напрямую в ЕС.

Еще одна победа после расширения НАТО за счет Финляндии и Швеции", - отметил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Ранее он заявлял, что Европа должна максимально использовать альтернативные маршруты, чтобы окончательно избавиться от зависимости от российских энергоресурсов

Свое яркое недовольство из-за прекращения транзита выражает Словакия и даже угрожает прекратить поставки электричества в Украину из-за отказа продолжать транзит российского газа.

Глава словацкого правительства указал, что согласно мировой политике, "неважно, любят ли слоны друг друга или дерутся, всегда страдает трава".

Впрочем, он не желает Словакии такой "травы", которую Братислава наблюдает после прекращения транзита российского газа через Украину.

"... что будет иметь драматические последствия для всех нас в Европейском Союзе, но не для российской федерации", - заявил Фицо.

А министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар заявил: "Мы прекрасно понимаем, что они подвержены долговременному военному конфликту, но именно поэтому они не должны создавать новых врагов и фабриковать формирование второго фронта, потому что страны Европейского Союза, включая Словакию, поддерживают Украину и её народ".

Премьер Словакии: остановка транзита газа через Украину будет иметь "драматические последствия" для ЕС

На прекращение транзита отреагировал министр промышленности и торговли Чехии Лукаш Влчек, который заявил о готовности обеспечивать транспортировку газа в Словакию долгосрочно, а не только в экстренном режиме.

Чехия готова обеспечить транзит газа в Словакию

В конце концов, несмотря на общую готовность ЕС к изменениям, некоторые страны, такие как Молдова, могут ощутить серьезное влияние.

Молдова, которая не является членом ЕС, в значительной степени зависит от российского газа для производства электроэнергии. Кроме того, газ также поставляется в Приднестровье - регион, который поддерживается россией.

Приднестровье отключает газ госучреждениям на фоне завершения транзита через Украину

Сама же российская энергетическая компания заявила, что "Газпром" прекратит поставки в Молдову из-за якобы задолженности страны.

Что касается цен, то в отличие от энергетического кризиса 2022 года, остановка транзита российского газа на этот раз не повлияет на цены для европейских потребителей. Еврокомиссия уверяет, что рынок стабилен, а энергетическая инфраструктура готова к новым реалиям.

"Широко ожидаемая остановка не повлияет на цены для потребителей в Европейском Союзе - в отличие от 2022 года, когда падение поставок из россии привело к рекордно высоким ценам, усилило кризис стоимости жизни и ударило по конкурентоспособности блока", - пишет Reuters.

Напомним

1 января Украина прекратила транзит российского природного газа через свою территорию в интересах национальной безопасности.