Прем'єр Словаччини Фіцо у листі до керівництва ЄС поскаржився через зупинку транзиту газу

ukenru
18:58 • 14736 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
14:49 • 138209 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

13:49 • 132272 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 135782 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 153477 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 172929 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 149157 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 158639 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 175851 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 221876 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

17 березня, 12:14 • 149236 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 133013 перегляди
ЄС підтвердив вихід США з групи моніторингу воєнних злочинів рф в Україні

ЄС підтвердив вихід США з групи моніторингу воєнних злочинів рф в Україні

15:27 • 114322 перегляди
На Херсонщині чоловік підірвався на російській міні "Пелюстка"

На Херсонщині чоловік підірвався на російській міні "Пелюстка"

16:18 • 108545 перегляди
Україна розраховує на допомогу Міжнародної морської організації для контролю припинення вогню на морі

Україна розраховує на допомогу Міжнародної морської організації для контролю припинення вогню на морі

16:31 • 126391 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"
Ексклюзив

14:49 • 138199 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 133013 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 241738 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 238360 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 367211 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

16:09 • 44779 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

13:49 • 57323 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 56227 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 92455 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 107312 перегляди
Актуальне
Прем'єр Словаччини Фіцо у листі до керівництва ЄС поскаржився через зупинку транзиту газу

Прем'єр Словаччини Фіцо у листі до керівництва ЄС поскаржився через зупинку транзиту газу

Київ • УНН

 • 84684 перегляди

Прем'єр Словаччини Фіцо написав лист до керівництва ЄС щодо припинення Україною транзиту російського газу після 2024 року.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо написав листа до президента Євроради Антоніу Кошти і президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, у якому порушив питання припинення Україною транзиту російського газу після 2024 року. Братислава водночас відкинула звинувачення у тому, що Фіцо відкрив "другий енергетичний фронт" проти України за наказом росії, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар заявив у неділю, що Словаччина уважно стежить за повідомленнями з України щодо заяв Фіцо та назвав припущення Президента Володимира Зеленського про альянс із російським диктатором володимиром путіним "сфабрикованим".

"Ми чудово розуміємо, що вони піддані довготривалому військовому конфлікту, але саме тому вони не повинні створювати нових ворогів і фабрикувати формування другого фронту, тому що країни Європейського Союзу, включно зі Словаччиною, підтримують Україну та її народ", - написав Бланар у Facebook.

Україна перекачує російський природний газ через свою територію до кількох європейських країн, включаючи Словаччину, але, як очікується, вона зупинить транзит, коли існуюча транзитна угода, підписана до вторгнення москви до України, закінчиться наприкінці року.

Фіцо, який відвідав путіна в москві тиждень тому, заявив у п'ятницю, що Словаччина розгляне заходи проти України, такі як припинення постачання електроенергії, якщо Київ припинить транзит газу з 1 січня, що викликало звинувачення Зеленського в тому, що Словаччина відкриває другий енергетичний фронт.

"Схоже, путін доручив Фіцо відкрити другий енергетичний фронт проти України": Зеленський відповів на заяви прем'єра Словаччини щодо електрики28.12.24, 14:27 • 64099 переглядiв

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо також опублікував у Facebook у неділю пост, у якому закликає Європейську комісію звернути пильну увагу на це питання та повторює свої заяви про те, що втрата транзиту газу через Україну вдарить по європейських споживачах та підприємствах.

"Ми приходимо до висновку, який має бути неприйнятним для Європейського союзу та його цілей", - написав Фіцо у відкритому листі. "Одностороннє припинення транзиту через Україну в напрямку Словаччини коштуватиме європейським громадянам, підприємствам та інфраструктурі десятки мільярдів", - стверджує він.

Україна закликала Єврокомісію відреагувати на погрози прем’єра Словаччини щодо припинення постачання електроенергії28.12.24, 16:34 • 41593 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ЕкономікаПолітикаНовини Світу
yevropeiska-komisiiaЄвропейська комісія
robert-fitsoРоберт Фіцо
yevropeiskyi-soiuzЄвропейський Союз
slovachchynaСловаччина
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
ursula-fon-der-liaienУрсула фон дер Ляєн
ukrainaУкраїна

Звернутися з питань розміщення реклами