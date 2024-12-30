Прем'єр Словаччини Фіцо у листі до керівництва ЄС поскаржився через зупинку транзиту газу

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо написав листа до президента Євроради Антоніу Кошти і президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, у якому порушив питання припинення Україною транзиту російського газу після 2024 року. Братислава водночас відкинула звинувачення у тому, що Фіцо відкрив "другий енергетичний фронт" проти України за наказом росії, пише УНН з посиланням на Reuters.

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Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар заявив у неділю, що Словаччина уважно стежить за повідомленнями з України щодо заяв Фіцо та назвав припущення Президента Володимира Зеленського про альянс із російським диктатором володимиром путіним "сфабрикованим".

"Ми чудово розуміємо, що вони піддані довготривалому військовому конфлікту, але саме тому вони не повинні створювати нових ворогів і фабрикувати формування другого фронту, тому що країни Європейського Союзу, включно зі Словаччиною, підтримують Україну та її народ", - написав Бланар у Facebook.

Україна перекачує російський природний газ через свою територію до кількох європейських країн, включаючи Словаччину, але, як очікується, вона зупинить транзит, коли існуюча транзитна угода, підписана до вторгнення москви до України, закінчиться наприкінці року.

Фіцо, який відвідав путіна в москві тиждень тому, заявив у п'ятницю, що Словаччина розгляне заходи проти України, такі як припинення постачання електроенергії, якщо Київ припинить транзит газу з 1 січня, що викликало звинувачення Зеленського в тому, що Словаччина відкриває другий енергетичний фронт.

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Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо також опублікував у Facebook у неділю пост, у якому закликає Європейську комісію звернути пильну увагу на це питання та повторює свої заяви про те, що втрата транзиту газу через Україну вдарить по європейських споживачах та підприємствах.

"Ми приходимо до висновку, який має бути неприйнятним для Європейського союзу та його цілей", - написав Фіцо у відкритому листі. "Одностороннє припинення транзиту через Україну в напрямку Словаччини коштуватиме європейським громадянам, підприємствам та інфраструктурі десятки мільярдів", - стверджує він.

Україна закликала Єврокомісію відреагувати на погрози прем’єра Словаччини щодо припинення постачання електроенергії