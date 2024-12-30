Премьер Словакии Фицо в письме к руководству ЕС пожаловался из-за остановки транзита газа
Киев • УНН
Премьер Словакии Фицо написал письмо к руководству ЕС относительно прекращения Украиной транзита российского газа после 2024 года.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо написал письмо президенту Евросовета Антониу Коште и президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, в котором поднял вопрос прекращения Украиной транзита российского газа после 2024 года. Братислава в то же время отвергла обвинения в том, что Фицо открыл "второй энергетический фронт" против Украины по приказу россии, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар заявил в воскресенье, что Словакия внимательно следит за сообщениями из Украины относительно заявлений Фицо и назвал предположение Президента Владимира Зеленского об альянсе с российским диктатором владимиром путиным "сфабрикованным".
"Мы прекрасно понимаем, что они подвержены долговременному военному конфликту, но именно поэтому они не должны создавать новых врагов и фабриковать формирование второго фронта, потому что страны Европейского Союза, включая Словакию, поддерживают Украину и ее народ", - написал Бланар в Facebook.
Украина перекачивает российский природный газ через свою территорию в несколько европейских стран, включая Словакию, но, как ожидается, она остановит транзит, когда существующее транзитное соглашение, подписанное до вторжения москвы в Украину, закончится в конце года.
Фицо, посетивший путина в москве неделю назад, заявил в пятницу, что Словакия рассмотрит меры против Украины, такие как прекращение поставок электроэнергии, если Киев прекратит транзит газа с 1 января, что вызвало обвинения Зеленского в том, что Словакия открывает второй энергетический фронт.
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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо также опубликовал в Facebook в воскресенье пост, в котором призывает Европейскую комиссию обратить пристальное внимание на этот вопрос и повторяет свои заявления о том, что потеря транзита газа через Украину ударит по европейским потребителям и предприятиям.
"Мы приходим к выводу, который должен быть неприемлемым для Европейского Союза и его целей", - написал Фицо в открытом письме. "Одностороннее прекращение транзита через Украину в направлении Словакии будет стоить европейским гражданам, предприятиям и инфраструктуре десятки миллиардов", - утверждает он.
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