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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Премьер Словакии Фицо в письме к руководству ЕС пожаловался из-за остановки транзита газа

Премьер Словакии Фицо в письме к руководству ЕС пожаловался из-за остановки транзита газа

Киев  •  УНН

 • 8123 просмотра

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Премьер Словакии Фицо написал письмо к руководству ЕС относительно прекращения Украиной транзита российского газа после 2024 года.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо написал письмо президенту Евросовета Антониу Коште и президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, в котором поднял вопрос прекращения Украиной транзита российского газа после 2024 года. Братислава в то же время отвергла обвинения в том, что Фицо открыл "второй энергетический фронт" против Украины по приказу россии, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар заявил в воскресенье, что Словакия внимательно следит за сообщениями из Украины относительно заявлений Фицо и назвал предположение Президента Владимира Зеленского об альянсе с российским диктатором владимиром путиным "сфабрикованным".

"Мы прекрасно понимаем, что они подвержены долговременному военному конфликту, но именно поэтому они не должны создавать новых врагов и фабриковать формирование второго фронта, потому что страны Европейского Союза, включая Словакию, поддерживают Украину и ее народ", - написал Бланар в Facebook.

Украина перекачивает российский природный газ через свою территорию в несколько европейских стран, включая Словакию, но, как ожидается, она остановит транзит, когда существующее транзитное соглашение, подписанное до вторжения москвы в Украину, закончится в конце года.

Фицо, посетивший путина в москве неделю назад, заявил в пятницу, что Словакия рассмотрит меры против Украины, такие как прекращение поставок электроэнергии, если Киев прекратит транзит газа с 1 января, что вызвало обвинения Зеленского в том, что Словакия открывает второй энергетический фронт.

"Похоже, путин поручил Фицо открыть второй энергетический фронт против Украины": Зеленский ответил на заявления премьера Словакии по электричеству28 дек. 2024, 12:27 • 62431 просмотр

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо также опубликовал в Facebook в воскресенье пост, в котором призывает Европейскую комиссию обратить пристальное внимание на этот вопрос и повторяет свои заявления о том, что потеря транзита газа через Украину ударит по европейским потребителям и предприятиям.

"Мы приходим к выводу, который должен быть неприемлемым для Европейского Союза и его целей", - написал Фицо в открытом письме. "Одностороннее прекращение транзита через Украину в направлении Словакии будет стоить европейским гражданам, предприятиям и инфраструктуре десятки миллиардов", - утверждает он.

Украина призвала Еврокомиссию отреагировать на угрозы премьера Словакии о прекращении поставок электроэнергии28 дек. 2024, 14:34 • 40061 просмотр

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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