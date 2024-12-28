"Похоже, путин поручил Фицо открыть второй энергетический фронт против Украины": Зеленский ответил на заявления премьера Словакии по электричеству

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на слова премьер-министра Словакии Роберта Фицо относительно возможности рассмотрения ответных мер, таких как прекращение резервных поставок электричества после 1 января, если Украина прекратит транзит российского газа в Словакию, пишет УНН.

Детали

"Похоже, путин поручил Фицо открыть второй энергетический фронт против Украины за счет интересов народа Словакии. Только это могут означать угрозы Фицо перекрыть Украине чрезвычайные поставки электричества зимой в условиях российских ударов по нашим электространциям и распределительной сети", - написал Зеленский в соцсетях.

Президент отметил, что "потребность Украины в импорте электричества возникла только из-за оккупации россией нашей Запорожской атомной станции и целенаправленного уничтожения российскими ракетами и "шахедами" значительной части украинской тепловой и гидрогенерации электричества".

"Благодаря героической работе наших энергетиков и спасительному сотрудничеству с ЕС, США, Британией, Норвегией, Японией и другими нашими партнерами мы не допустили блэкаута в Украине. Теперь Фицо втягивает еще и Словакию в попытки россии нанести боль украинцам", - отметил Зеленский.

"Напоминаем Фицо, что, во-первых, поддержка преступной российской агрессии является абсолютно аморальной. Во-вторых, недальновидная политика Фицо уже оставила народ Словакии без компенсации за потерю российского транзита газа, а также может оставить народ Словакии еще без минимум 200 миллионов долларов ежегодно, которые Украина платит за импортируемое электричество. Да, импорт электричества для спасения небезплатный, и это значительные средства. В-третьих, для всех в Европе и, в частности, для народа Словакии будет выгоднее со всех точек зрения сотрудничать с соседями и ЕС ради увеличения поставок в Европу энергоресурсов, в частности газа из Америки и от других партнеров, и только это может уменьшить цену на энергию для большинства семей", - подчеркнул Зеленский.

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Доля Словакии в импорте электричества в Украину, по словам Президента, - "около 19%". "Правительство Украины работает с нашими соседями в ЕС, чтобы сохранить необходимый объем поставок электричества. Словакия является частью единого европейского энергорынка, и Фицо должен уважать общеевропейские правила. Любые своевольные решения в Братиславе или приказы из москвы для Фицо по электричеству не приведут к остановке импорта электричества в Украину, но точно могут привести к разрыву действующей власти Словакии с европейским сообществом", - указал Президент Украины.

Дополнение

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил 27 декабря, что Словакия рассмотрит ответные меры против Украины, такие как прекращение резервных поставок электроэнергии после 1 января, если Киев, как ожидается, прекратит транзит российского газа в Словакию.

"После 1 января мы оценим ситуацию и возможности принятия ответных мер против Украины, - сказал Фицо в видео в соцсетях. - Если это будет неизбежно, мы остановим поставки электроэнергии, которая нужна Украине во время отключений сети. Или договоримся о другом курсе действий".

Украина заявила, что с 1 января прекратит пропускать российский газ через свою территорию.