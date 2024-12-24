"Ему в москве почему-то выгоднее": Зеленский рассказал об отвергнутых Фицо вариантах по газу
Киев • УНН
Президент Украины прокомментировал визит словацкого премьера в москву по газовому вопросу. По словам Зеленского, Фицо отказался от компенсации для словаков и сотрудничества с Еврокомиссией.
Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя визит премьер-министра Словакии Роберта Фицо в москву по газовому вопросу, заметил в X, что последнему "в москве почему-то выгоднее", и он "не захотел компенсации для словаков, и не хочет сотрудничать с Еврокомиссией", пишет УНН.
Детали
"Много вопросов журналистов сегодня о поездке Фицо в москву. На самом деле после нашего разговора в Брюсселе в присутствии всех лидеров Европы ничего не удивляет. Мы боремся ради жизни, Фицо борется ради денег, причем вряд ли ради денег для Словакии. Теневые договоренности с путиным - это либо торговля государственными интересами, либо работа на собственный карман. - написал Зеленский. - Мы дали ему предложение и по возможной компенсации для словаков - именно для словаков - потерь от российского транзита, и относительно альтернатив по транзиту - любого другого газа, не российского, по запросу Еврокомиссии. Мы готовы были это делать. Фицо не захотел компенсации для словаков. И не хочет сотрудничать с Еврокомиссией. Ему в москве почему-то выгоднее".
"Все в Европе понимают почему. Нет тех, кто не понимает", - указал Президент.
"москва предоставляет значительные скидки для Фицо, но платит за них Словакия": Зеленский прокомментировал встречу словацкого премьера с путиным23 дек. 2024, 12:00 • 15918 просмотров