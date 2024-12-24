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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Ему в москве почему-то выгоднее": Зеленский рассказал об отвергнутых Фицо вариантах по газу

"Ему в москве почему-то выгоднее": Зеленский рассказал об отвергнутых Фицо вариантах по газу

Киев  •  УНН

 • 5920 просмотра

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Президент Украины прокомментировал визит словацкого премьера в москву по газовому вопросу. По словам Зеленского, Фицо отказался от компенсации для словаков и сотрудничества с Еврокомиссией.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя визит премьер-министра Словакии Роберта Фицо в москву по газовому вопросу, заметил в X, что последнему "в москве почему-то выгоднее", и он "не захотел компенсации для словаков, и не хочет сотрудничать с Еврокомиссией", пишет УНН.

Детали

"Много вопросов журналистов сегодня о поездке Фицо в москву. На самом деле после нашего разговора в Брюсселе в присутствии всех лидеров Европы ничего не удивляет. Мы боремся ради жизни, Фицо борется ради денег, причем вряд ли ради денег для Словакии. Теневые договоренности с путиным - это либо торговля государственными интересами, либо работа на собственный карман. - написал Зеленский. - Мы дали ему предложение и по возможной компенсации для словаков - именно для словаков - потерь от российского транзита, и относительно альтернатив по транзиту - любого другого газа, не российского, по запросу Еврокомиссии. Мы готовы были это делать. Фицо не захотел компенсации для словаков. И не хочет сотрудничать с Еврокомиссией. Ему в москве почему-то выгоднее".

"Все в Европе понимают почему. Нет тех, кто не понимает", - указал Президент.

"москва предоставляет значительные скидки для Фицо, но платит за них Словакия": Зеленский прокомментировал встречу словацкого премьера с путиным23 дек. 2024, 12:00 • 15918 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Экономикаполитика
yevropeiskaya-komissiyaЕвропейская комиссия
robert-fitsoРоберт Фицо
bryusselБрюссель
slovakiyaСловакия
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский