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"москва предоставляет значительные скидки для Фицо, но платит за них Словакия": Зеленский прокомментировал встречу словацкого премьера с путиным

"москва предоставляет значительные скидки для Фицо, но платит за них Словакия": Зеленский прокомментировал встречу словацкого премьера с путиным

Киев  •  УНН

 • 6522 просмотра

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Президент Украины прокомментировал визит словацкого премьера в Москву по газовому вопросу.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал встречу премьер-министра Словакии Роберта Фицо с российским диктатором владимиром путиным в москве по газовому вопросу, отметив, что во время саммита в Брюсселе лидеры ЕС отметили, что Фицо "не хочет участвовать в совместной европейской работе над энергетической независимостью или искать замену российскому газу", пишет УНН.

Детали

"Стоит заметить, что после встречи в москве Фицо и путин не делали совместных заявлений и не отвечали на вопросы СМИ. Они просто не могут ничего публично сказать о том, что обсуждали на встрече. Они боятся реакции общественности.

москва предоставляет значительные скидки для Фицо, но платит за них Словакия. Такие скидки не бесплатные - за них россияне платят суверенитетом или теневыми схемами. Это должно заинтересовать словацкие правоохранительные органы и спецслужбы.

Подробности такого финансирования были раскрыты во время недавней встречи европейских лидеров в Брюсселе. Лидеры отметили, что господин Фицо не хочет участвовать в совместной европейской работе над энергетической независимостью или искать замену российскому газу, а скорее наоборот - хочет помочь россии вытеснить американский газ и энергоресурсы других партнеров из Европы, а это значит, что он хочет помочь путину зарабатывать деньги для финансирования войны и ослабить Европу.

Мы теряем людей из-за войны, которую начал путин, и мы считаем, что такая помощь путину является аморальной.

Господин Фицо даже отказался от компенсаций, которые облегчили бы переходный период и помогли избавиться от зависимости, то есть для него этот вопрос не является вопросом безопасности. Он заинтересован именно в российском газе, стоимость которого составляет 500 миллионов долларов США в год. Другие доходы приносит нефтяная труба, которая проходит через украинскую территорию и дает еще 500 миллионов долларов в год, что помогает господину Фицо.

Итак, его ключевая цель - вести дела с россией, и именно это ему выгодно. Это на самом деле большой вопрос безопасности как для Словакии, так и для всей Европы. Почему этот лидер настолько зависим от москвы? Чем платят ему и чем он расплачивается?" - написал Президент Украины Владимир Зеленский.

"Как дешево стоит ваша любовь?": Науседа раскритиковал визит Фицо в москву23 дек. 2024, 10:59 • 7028 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаЭкономикаполитика
robert-fitsoРоберт Фицо
bryusselБрюссель
yevropaЕвропа
slovakiyaСловакия
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина