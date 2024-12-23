"Как дешево стоит ваша любовь?": Науседа раскритиковал визит Фицо в москву
Киев • УНН
Гитанас Науседа раскритиковал премьера Словакии за встречу с путиным по транзиту газа. Фицо объяснил визит нежеланием Украины продолжать транзит российского газа после 2024 года.
Президент Литвы Гитанас Науседа раскритиковал визит премьер-министра Словакии Роберта Фицо в россию. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пост Науседы в соцсети X.
Науседа намекнул, что Фицо так желает сохранить транзит российского газа что не гнушается встречами с военным преступником.
"Как дешево стоит ваша любовь? Есть люди, которые едут в россию с любовью и задушили бы, лишь бы встретиться с военным преступником.
Это не путь Литвы. Мы выбираем энергетическую независимость и реальные рыночные цены - без всяких политических привязок!" - написал Науседа.
Дополнение
Словацкий премьер Роберт Фицо заявил, что визит к российскому диктатору владимиру путину в москву стал ответом на нежелание Украины продолжать транзит российского газа в европу.
Напомним
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел разговор с премьером Словакии Робертом Фицо. Речь шла о бесперебойном обеспечении природным газом в зимний период, а также о том, что Украина готова к транзиту любого газа, кроме российского.
Шмыгаль отметил, что соглашение Украины с россией о транзите газазавершает действие 1 января 2025 года и не будет продлено.
Президент Зеленский также заявлял, что Украина не будет продолжать заниматься транзитом российского газа.