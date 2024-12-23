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"Как дешево стоит ваша любовь?": Науседа раскритиковал визит Фицо в москву

"Как дешево стоит ваша любовь?": Науседа раскритиковал визит Фицо в москву

Киев  •  УНН

 • 3384 просмотра

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Гитанас Науседа раскритиковал премьера Словакии за встречу с путиным по транзиту газа. Фицо объяснил визит нежеланием Украины продолжать транзит российского газа после 2024 года.

Президент Литвы Гитанас Науседа раскритиковал визит премьер-министра Словакии Роберта Фицо в россию. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пост Науседы в соцсети X

Науседа намекнул, что Фицо так желает сохранить транзит российского газа что не гнушается встречами с военным преступником.

"Как дешево стоит ваша любовь? Есть люди, которые едут в россию с любовью и задушили бы, лишь бы встретиться с военным преступником.

Это не путь Литвы. Мы выбираем энергетическую независимость и реальные рыночные цены - без всяких политических привязок!" - написал Науседа.

Дополнение 

Словацкий премьер Роберт Фицо заявил, что визит к российскому диктатору владимиру путину в москву стал ответом на нежелание Украины продолжать транзит российского газа в европу. 

Напомним

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел разговор с премьером Словакии Робертом Фицо. Речь шла о бесперебойном обеспечении природным газом в зимний период, а также о том, что Украина готова к транзиту любого газа, кроме российского.

Шмыгаль отметил, что соглашение Украины с россией о транзите газазавершает действие 1 января 2025 года и не будет продлено.

Президент Зеленский также заявлял, что Украина не будет продолжать заниматься транзитом российского газа.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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