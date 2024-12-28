Украина призвала Еврокомиссию отреагировать на угрозы премьера Словакии о прекращении поставок электроэнергии
Киев • УНН
МИД Украины отреагировал на заявление премьера Словакии Роберта Фицо о возможном прекращении поставок электроэнергии. Министерство напомнило, что Украина платит за электроэнергию и обвинило Фицо в действиях в интересах россии.
МИД Украины отреагировал на заявление премьера Словакии Роберта Фица, который угрожал прекратить поставки электричества в Украину из-за отказа продолжать транзит российского газа. Заявление опубликовали на официальном сайте министерства, пишет УНН.
Детали
"Напоминаем Премьер-министру Роберту Фицо, что поставки Словакией критических объемов электроэнергии Украине не являются благотворительностью: Украина платит за него Словакии немалые деньги.
Наше государство всегда было самодостаточным в производстве электроэнергии, а сейчас вынуждено порой импортировать ее только из-за российских преступлений - оккупации ЗАЭС, постоянных и целенаправленных ракетных ударов по нашей гражданской инфраструктуре, энергосистеме, объектам генерации и распределительным сетям",- говорится в сообщении.
Бессмысленными угрозами отключить Украине электроэнергию, которую она покупает, а не получает в подарок, премьер-министр Роберт Фицо фактически становится на одну сторону с российским диктатором. Сейчас это единственные два деятеля в мире, которые угрожают оставить украинцев зимой без света.
Кроме того, МИД отметили, что подобные угрозы премьер-министра Словакии являются прямым доказательством приверженности власти российского диктатора. Также они отметили, что на совместную работу с Путиным указывает и фактическое признание Роберта Фицо в стремлении вытеснить американские и другие энергоносители с европейского рынка в интересах сохранения зависимости европейских стран от россии.
"Призываем Европейскую Комиссию во взаимодействии с ENTSO-E отреагировать на словацкие угрозы произвольных решений", - заявили в МИД.
Напомним
Президент Украины прокомментировал заявление словацкого премьера о возможном прекращении поставок электричества после 1 января. Зеленский обвинил Фицо в действиях в интересах России и напомнил об экономических последствиях для Словакии.