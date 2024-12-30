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Приднестровье отключает газ госучреждениям на фоне завершения транзита через Украину

Приднестровье отключает газ госучреждениям на фоне завершения транзита через Украину

Киев  •  УНН

 • 6366 просмотра

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Сепаратистские власти Приднестровья прекратили поставки газа 12 госучреждениям из-за будущего прекращения транзита из рф. «Газпром» планирует остановить экспорт газа в Молдову с 1 января из-за долгов.

Власти сепаратистского Приднестровья Молдовы в воскресенье прекратили поставки газа нескольким учреждениям на фоне того, что соглашение о транзите российского газа через Украину завершается в конце года. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Компания "Тираспольтрансгаз", занимающаяся распределением газа в регионе, сообщила, что 12 государственных учреждений были отключены в районе городов Дубоссары и Бендеры, на границе с контролируемыми правительством районами Молдовы.

Среди них четыре учебных заведения и медицинское учреждение, а также полицейский участок и прокуратура.

Отключение было введено через день после того, как российский энергетический гигант "Газпром" заявил, что приостановит экспорт газа в Молдову 1 января из-за неоплаченного долга Молдовы.

Молдова отрицает утверждения о задолженности за прошлые поставки газа и обвиняет россию в дестабилизации ситуации в стране.

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан осудил решение "Газпрома" накануне полного прекращения экспорта российского газа через Украину. Молдова призвала "Газпром" рассмотреть другие маршруты поставок в страну, в частности, через трубопровод Turkstream в Турции, а оттуда через Болгарию и Румынию.

Дополнение

россия поставляет Молдове около 2 миллиардов кубометров газа в год, который через Украину поставляется в пророссийское сепаратистское Приднестровье, где тепловая станция производит дешевую электроэнергию, которая продается в контролируемые правительством районы Молдовы.

И Молдова, и Приднестровье  ввели чрезвычайное экономическое положение, включая меры по сокращению потребления электроэнергии в часы пик.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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