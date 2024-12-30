Приднестровье отключает газ госучреждениям на фоне завершения транзита через Украину
Киев • УНН
Сепаратистские власти Приднестровья прекратили поставки газа 12 госучреждениям из-за будущего прекращения транзита из рф. «Газпром» планирует остановить экспорт газа в Молдову с 1 января из-за долгов.
Власти сепаратистского Приднестровья Молдовы в воскресенье прекратили поставки газа нескольким учреждениям на фоне того, что соглашение о транзите российского газа через Украину завершается в конце года. Об этом пишет Reuters, передает УНН.
Компания "Тираспольтрансгаз", занимающаяся распределением газа в регионе, сообщила, что 12 государственных учреждений были отключены в районе городов Дубоссары и Бендеры, на границе с контролируемыми правительством районами Молдовы.
Среди них четыре учебных заведения и медицинское учреждение, а также полицейский участок и прокуратура.
Отключение было введено через день после того, как российский энергетический гигант "Газпром" заявил, что приостановит экспорт газа в Молдову 1 января из-за неоплаченного долга Молдовы.
Молдова отрицает утверждения о задолженности за прошлые поставки газа и обвиняет россию в дестабилизации ситуации в стране.
Премьер-министр Молдовы Дорин Речан осудил решение "Газпрома" накануне полного прекращения экспорта российского газа через Украину. Молдова призвала "Газпром" рассмотреть другие маршруты поставок в страну, в частности, через трубопровод Turkstream в Турции, а оттуда через Болгарию и Румынию.
Дополнение
россия поставляет Молдове около 2 миллиардов кубометров газа в год, который через Украину поставляется в пророссийское сепаратистское Приднестровье, где тепловая станция производит дешевую электроэнергию, которая продается в контролируемые правительством районы Молдовы.
И Молдова, и Приднестровье ввели чрезвычайное экономическое положение, включая меры по сокращению потребления электроэнергии в часы пик.