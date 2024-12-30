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Придністров'я відключає газ держустановам на тлі завершення транзиту через Україну

Придністров'я відключає газ держустановам на тлі завершення транзиту через Україну

Київ • УНН

 • 20796 перегляди

Сепаратистська влада Придністров'я припинила постачання газу 12 держустановам через майбутнє припинення транзиту з рф. "Газпром" планує зупинити експорт газу до Молдови з 1 січня через борги.

Влада сепаратистського Придністров'я Молдови в неділю припинила постачання газу кільком установам на тлі того, що угода про транзит російського газу через Україну завершується наприкінці року. Про це пише Reuters, передає УНН.

Компанія "Тираспольтрансгаз", що займається розподілом газу в регіоні, повідомила, що 12 державних установ було відключено в районі міст Дубоссари і Бендери, на кордоні з контрольованими урядом районами Молдови.

Серед них чотири навчальні заклади та медичний заклад, а також поліцейський відділок і прокуратура.

Відключення було запроваджено через день після того, як російський енергетичний гігант "Газпром" заявив, що призупинить експорт газу в Молдову 1 січня через неоплачений борг Молдови.

Молдова заперечує твердження про заборгованість за минулі поставки газу і звинувачує росію в дестабілізації ситуації в країні.

Прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан засудив рішення "Газпрому" напередодні повного припинення експорту російського газу через Україну. Молдова закликала "Газпром" розглянути інші маршрути постачань у країну, зокрема, через трубопровід Turkstream у Туреччині, а звідти через Болгарію і Румунію.

Доповнення

росія постачає Молдові близько 2 мільярдів кубометрів газу на рік, який через Україну постачається в проросійське сепаратистське Придністров'я, де теплова станція виробляє дешеву електроенергію, яка продається в контрольовані урядом райони Молдови.

І Молдова, і Придністров'я  запровадили надзвичайний економічний стан, включно із заходами зі скорочення споживання електроенергії в години пік.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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