Україна припинила транзит російського газу: як відреагувала Європа

Україна припинила транзит російського газу з 1 січня 2025 року, завершивши десятиліття енергетичної залежності. Цей крок викликав неоднозначну реакцію в Європі: частина країн підтримала рішення, посилаючись на необхідність зменшення впливу росії, тоді як інші, зокрема Словаччина, висловили занепокоєння щодо можливих наслідків для енергопостачання, пише УНН.

З 1 січня 2025 року Україна припинила транзит російського газу.

Цей крок став завершенням десятиліть домовленостей і відкрив шлях до повної енергетичної незалежності від росії.

"Громадяни абсолютно не відчують ці події, тому що газ і тепло ми будемо забезпечувати в домівки кожного українця. Тобто всі необхідні роботи щодо підготовки системи були здійснені "Оператором газотранспортної системи України", тому ми абсолютно спокійно готові до функціонування нашої газової системи без транзиту російського газу", - сказав міністр енергетики Герман Галущенко.

Сама ж російська компанія "газпром", яка подавала газ відреагувала так: "1 січня 2025 року о 8:00 (за москвою - ред.) завершився термін дії підписаних 30 грудня 2019 року документів: угоди між ПАТ "Газпром" та НАК "Нафтогаз України" на організацію транспортування російського газу через територію України та угоди про взаємодію між операторами ГТС росії та України - ПАТ "Газпром" та ТОВ "Оператор газотранспортної системи України".

У відповідь на таке рішення, Європейська комісія активно працює над забезпеченням альтернативних постачань, щоб мінімізувати можливі ризики для країн-членів ЄС.

"Європейська газова інфраструктура є достатньо гнучкою, щоб забезпечити постачання газу неросійського походження до країн Центрально-Східної Європи альтернативними маршрутами. З 2022 року вона була посилена новими значними потужностями з імпорту ЗПГ (зрідженого природного газу)", — йдеться у коментарі Єврокомісії Суспільному.

Завдяки розширенню імпортних потужностей для зрідженого природного газу (ЗПГ) і розвитку альтернативних маршрутів, таких як термінали у Хорватії, Німеччині та Польщі, більшість країн-членів готові впоратися з потенційними викликами.

Дані Єврокомісії свідчать про суттєве скорочення імпорту російського газу до ЄС. Зазначається, що частка російського трубопровідного газу зменшилася з понад 40% у 2021 році до близько 8% у 2023 році, а загальний обсяг імпорту газу з росії, включно із ЗПГ, не перевищує 15%.

Це стало можливим завдяки збільшенню імпорту з таких країн, як США, Катар, а також з Північного моря.

Щодо реакцій окремих країн ЄС, то її можна назвати неоднозначною.

"путін витратив мільярди на будівництво "Північного потоку", щоб обійти Україну і шантажувати Східну Європу загрозою припинення поставок газу. Сьогодні Україна перекрила йому можливість експортувати газ напряму до ЄС.

Ще одна перемога після розширення НАТО за рахунок Фінляндії та Швеції", - зазначив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

Раніше він заявляв, що Європа має максимально використовувати альтернативні маршрути, щоб остаточно позбутися залежності від російських енергоресурсів

Своє яскраве невдоволення через припинення транзиту висловлює Словаччина та навіть погрожує припинити постачання електрики до України через відмову продовжувати транзит російського газу.

Голова словацького уряду вказав, що згідно зі світовою політикою, "неважливо, чи слони люблять один одного, чи б’ються, завжди страждає трава".

Втім він не бажає Словаччині такої "трави", яку Братислава спостерігає після припинення транзиту російського газу через Україну.

"… що матиме драматичні наслідки для всіх нас в Європейському Союзі, але не для російської федерації", – заявив Фіцо.

А міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар заявив: "Ми чудово розуміємо, що вони піддані довготривалому військовому конфлікту, але саме тому вони не повинні створювати нових ворогів і фабрикувати формування другого фронту, тому що країни Європейського Союзу, включно зі Словаччиною, підтримують Україну та її народ".

Прем'єр Словаччини: зупинка транзиту газу через Україну матиме "драматичні наслідки" для ЄС

На припинення транзиту відреагував міністр промисловості та торгівлі Чехії Лукаш Влчек, який заявив про готовність забезпечувати транспортування газу до Словаччини довгостроково, а не лише в екстреному режимі.

Чехія готова забезпечити транзит газу до Словаччини

Зрештою, попри загальну готовність ЄС до змін, деякі країни, як-от Молдова, можуть відчути серйозний вплив.

Молдова, яка не є членом ЄС, значною мірою залежить від російського газу для виробництва електроенергії. Крім того, газ також постачається у Придністров’я - регіон, який підтримується росією.

Придністров'я відключає газ держустановам на тлі завершення транзиту через Україну

Саме ж російська енергетична компанія заявила, що "Газпром" припинить постачання до Молдови через нібито заборгованість країни.

Що до цін, то на відміну від енергетичної кризи 2022 року, зупинка транзиту російського газу цього разу не вплине на ціни для європейських споживачів. Єврокомісія запевняє, що ринок стабільний, а енергетична інфраструктура готова до нових реалій.

"Широко очікувана зупинка не вплине на ціни для споживачів у Європейському Союзі - на відміну від 2022 року, коли падіння поставок з Росії призвело до рекордно високих цін, посилило кризу вартості життя і вдарило по конкурентоспроможності блоку", - пише Reuters.

Нагадаємо

1 січня Україна припинила транзит російського природного газу через свою територію в інтересах національної безпеки.