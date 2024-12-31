З 1 січня газовий транзит через Україну припиняється: Молдова в енергетичній кризі

Транзит російського газу через Україну припиниться з 1 січня 2025 року. Міненерго та Оператор ГТС України підтвердили, що контракт з "газпромом" не буде продовжено, а країна зосередиться на розвитку альтернативних маршрутів. У відповідь на ці зміни, з середини грудня Молдова запровадила надзвичайний стан в енергетичному секторі через можливі наслідки припинення газового транзиту.

УНН розповідає основні новини про припинення транзиту газу через Україну та проблеми Молдови.

Газова залежність Молдови

Ще у грудні 2022 року компанія "Молдовагаз" заявила про початок закупівлі газу з двох джерел: російського "газпрому" та Energocom. За словами молдовської влади, вперше правий берег Дністра був повністю забезпечений газом, закупленим з альтернативних джерел, тоді як весь обсяг газу, що надходив із росії, був перенаправлений до Придністров’я.

Це означало, що Молдова повністю відмовилася від споживання російського газу, направляючи всі 5,7 млн кубометрів у Придністровський регіон. Для власних потреб країна використовувала газ, придбаний компанією Energocom на європейських біржах, який зберігався у Румунії та Україні.

Відновлення співпраці з "газпромом"

У березні 2023 року Молдова відновила закупівлю газу у російського "газпрому". Це рішення було ухвалено у зв’язку з тим, що ціна, запропонована "газпромом", виявилася майже ідентичною вартості, запропонованій місцевим постачальником Energocom.

"У березні поточного року ПАТ "газпром" на підставі чинного контракту забезпечує постачання природного газу до Республіки Молдова в загальному обсязі 176,7 мільйона кубічних метрів щомісяця, або 5,7 мільйона кубічних метрів щодня", - сказав глава державного дистриб’ютора природного газу "Молдовагаз" Вадим Чебан.

Відмова Молдови від російських енергоресурсів

Прем'єр-міністр країни Дорін Речан у травні 2023 року заявив, що Молдова більше не використовує російський природний газ чи електроенергію.

"Молдова більше не споживає російський газ, вона інтегрована в європейську енергетичну мережу як технічно, так і комерційно", - зазначив Речан.

Вибухова енергетична ситуація в 2024 році

Наприкінці листопада 2024 року, нині ексміністр енергетики, Віктор Парліков провів зустріч із керівником "газпрому" в росії, де обговорював можливість продовження постачання газу у 2025 році після припинення його транзиту через Україну. На зустрічі також піднімалося питання боргу за газ, який російська сторона приписує Молдові.

3 грудня 2024 року в парламенті Молдови відбулися публічні слухання щодо стану енергетичного сектору, організовані у відповідь на підвищення тарифу на газ на 27,5% — з 13,13 до 16,74 леїв за кубометр (з урахуванням ПДВ). Це зростання тарифів пояснили збільшенням цін на газ на світових ринках, а також тим, що влітку, коли ціни були нижчими, Молдова не змогла закупити достатню кількість газу для зимового сезону.

Молдовагаз та проблеми з газом

Президентка Майя Санду звільнила Парлікова з посади міністра енергетики через несвоєчасну закупівлю дешевого газу.

Речан тоді заявив, що тимчасово візьме на себе обов'язки міністра енергетики. До речі, він раніше висунув вимогу про відставку Парлікова, глави Energocom Віктора Бинзаря і члена наглядової ради Moldovagaz Сергія Тофілата. Речан вважає, що вони винні в тому, що газ за дешевшими цінами не закупили вчасно, а Парліков погано керував галуззю.

Запровадження надзвичайного стану в енергетиці

12 грудня 2024 року прем'єр-міністр Речан звернувся до парламенту з пропозицією запровадити надзвичайний стан в енергетичній сфері терміном на 60 днів. Цей крок обумовлений звітом Комісії з надзвичайних ситуацій, яка попередила про ризики припинення транзиту газу до Придністровського регіону з боку російського "газпрому", що може відбутися з 1 січня 2025 року. За оцінками, наслідки можуть бути навіть серйознішими, ніж енергетична криза, яку Молдова пережила восени 2022 року.

Прогнози щодо можливих кризових наслідків

Уряд наголосив, що припинення постачання газу до Придністров'я за чинним контрактом між "Молдовагаз" і "газпромом" може спричинити гуманітарну кризу в регіоні та створити загрози для стабільності енергетичного сектору країни загалом.

Водночас віце-прем'єр-міністр Олег Серебрян зазначив, що хоча газотранспортна інфраструктура дозволяє забезпечити потреби всієї Молдови, включно з обома берегами Дністра, існує ризик, що споживачі на лівому березі можуть зіткнутися з фінансовими труднощами при закупівлі газу та електроенергії на ринку, враховуючи залежність від Кучурганської електростанції, розташованої на території Придністров’я, яку контролює окупаційна влада.

Зазначимо, що за наявною інформацією, запаси вугілля на Кучурганській електростанції здатні забезпечити потреби в електроенергії Придністровського регіону лише на період від 30 до 50 днів. Загальний обсяг цих запасів становить 69,3 тис. тонн, проте якість наявного вугілля залишається невідомою.

У разі зупинки Кучурганської електростанції енергопостачання Молдови буде значною мірою залежати від імпорту електроенергії з Румунії. Однак Румунія, як і Молдова, стикається з дефіцитом електроенергії, що може ускладнити стабільність поставок.

13 грудня 2024 року стало відомо, що у Молдові на 60 днів введуть надзвичайний стан у сфері енергетики. Відповідну ініціативу, представлену прем’єр-міністром під час засідання парламенту, підтримали 56 депутатів партії "Дія і солідарність" (PAS).

Позиція України

Водночас Україна неодноразово заявляла, що не буде продовжувати угоду про транзит газу. 16 грудня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в розмові з прем'єром Словаччини Робертом Фіцо зазначав:

"Україна готова виконувати зобовʼязання, які ми взяли в рамках Угоди про асоціацію з ЄС. Тому якщо Єврокомісія офіційно звернеться до України щодо транзиту будь-якого газу, окрім російського, ми звичайно будемо це обговорювати та готові реалізувати відповідні домовленості на основі принципів енергетичної безпеки, як усього ЄС, так і кожної європейської нації", - зазначив прем'єр України.

Він наголосив, що угода України з росією про транзит газу завершує дію 1 січня 2025 року і не буде продовжена.

Європейська підтримка газового транзиту через Україну

Газові компанії з чотирьох країн ЄС, зокрема SPP зі Словаччини та групи з Угорщини, Австрії та Італії, попередили Єврокомісію про ризики припинення транзиту газу через Україну.

"Декларація, яку ми підготували в SPP, покликана підтримати продовження транзиту газу через територію України і збереження її газової інфраструктури. Це найбільш вигідне рішення не тільки для споживачів газу в Європі, а й для самої України", - ідеться в заяві глави SPP Войтеха Ференца.

У вівторок прессекретар Єврокомісії заявив, що вони отримали заяву груп, але не ведуть переговорів щодо продовження транзитного контракту і не зацікавлені у збереженні транзиту російського газу через Україну.

Невизначеність з газовими постачаннями після 1 січня 2025 року

Віцепрем'єр Молдови Олег Серебрян повідомив "Радіо Молдова", що обговорював із київськими чиновниками можливість транзиту російського газу через Україну після закінчення терміну дії чинної угоди, але вважає, що це питання закрите. Жодної угоди щодо вирішення проблеми не досягнуто.

Газовий шантаж рф

Парламент Придністров'я звернувся до москви з проханням допомогти вирішити проблеми з постачанням газу через закінчення угоди щодо транзиту російського газу через Україну в кінці грудня. Спікер парламенту Придністров'я Олександр Коршунов повідомив, що звернення було надіслано до кремля та обох палат російського парламенту з пропозицією укласти нову угоду для продовження постачань газу через Україну. Він також зазначив, що уряд Молдови має вжити заходів для досягнення цієї угоди.

мзс рф заявило про "захист громадян" у Придністров'ї через загрозу припинення постачання газу через Україну.

"росія буде адекватно реагувати на будь-які провокації і забезпечить захист своїх громадян, миротворчого контингенту, військовослужбовців оперативної групи російських військ і військових складів у селищі Колбасна в Придністров'ї, - сказала представниця мзс росії марія захарова на брифінгу та додала, що будь-які дії, що загрожують їм, москва розглядатиме як напад на росію.

Речан заявив, що російський диктатор володимир путін хоче залишити населення Придністров'я без газу, щоб дестабілізувати ситуацію в Молдові.

Забезпечення енергетичної стабільності у складних умовах

24 грудня Молдова отримала можливість збільшити квоту на імпорт електроенергії з ЄС. Костянтин Боросан, державний секретар Міненерго Молдови, пояснив, що для зменшення дефіциту електроенергії в Правобережжі країна використовуватиме невикористану частину спільної квоти Молдови та України на імпорт електроенергії з ЄС, а також додаткові лінії електропередач між Молдовою та Румунією.

Загальна квота на імпорт електроенергії для Молдови та України становить 2100 МВт, з яких 315 МВт — для Молдови. Лінія електропередачі 400 кВ з’єднує Україну з Молдовою, але є й три лінії 110 кВ, через які можна транспортувати понад 100 МВт електроенергії. Молдова використовуватиме частину цієї потужності, щоб покрити потреби Правобережжя.

У плані зазначено, що Молдова буде отримувати 400 МВт електроенергії з ЄС, з яких 200 МВт — через прямі контракти з румунськими компаніями, а ще 200 МВт — через румунську біржу OPCOM. Це дозволить зменшити дефіцит електроенергії, який в години пік складе близько 60 МВт.

Експерти зазначають, що через масовані російські атаки на енергетичну інфраструктуру України ситуація в енергетичній сфері країни погіршилася, тому вона також потребує електроенергії.