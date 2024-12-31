С 1 января газовый транзит через Украину прекращается: Молдова в энергетическом кризисе

Транзит российского газа через Украину прекратится с 1 января 2025 года. Минэнерго и Оператор ГТС Украины подтвердили, что контракт с "газпромом" не будет продлен, а страна сосредоточится на развитии альтернативных маршрутов. В ответ на эти изменения, с середины декабря Молдова ввела чрезвычайное положение в энергетическом секторе из-за возможных последствий прекращения газового транзита.

УНН рассказывает основные новости о прекращении транзита газа через Украину и проблемах Молдовы.

Газовая зависимость Молдовы

Еще в декабре 2022 года компания "Молдовагаз" заявила о начале закупки газа из двух источников: российского "Газпрома" и Energocom. По словам молдавских властей, впервые правый берег Днестра был полностью обеспечен газом, закупленным из альтернативных источников, тогда как весь объем газа, поступавшего из россии, был перенаправлен в Приднестровье.

Это означало, что Молдова полностью отказалась от потребления российского газа, направляя все 5,7 млн кубометров в Приднестровский регион. Для собственных нужд страна использовала газ, приобретенный компанией Energocom на европейских биржах, который хранился в Румынии и Украине.

Возобновление сотрудничества с "газпромом"

В марте 2023 года Молдова возобновила закупку газа у российского "Газпрома". Это решение было принято в связи с тем, что цена, предложенная "газпромом", оказалась почти идентичной стоимости, предложенной местным поставщиком Energocom.

"В марте текущего года ПАО "Газпром" на основании действующего контракта обеспечивает поставки природного газа в Республику Молдова в общем объеме 176,7 миллиона кубических метров ежемесячно, или 5,7 миллиона кубических метров ежедневно", - сказал глава государственного дистрибьютора природного газа „Молдовагаз" Вадим Чебан.

Отказ Молдовы от российских энергоресурсов

Премьер-министр страны Дорин Речан в мае 2023 года заявил, что Молдова больше не использует российский природный газ или электроэнергию.

"Молдова больше не потребляет российский газ, она интегрирована в европейскую энергетическую сеть как технически, так и коммерчески", - отметил Речан.

Взрывная энергетическая ситуация в 2024 году

В конце ноября 2024 года, ныне экс-министр энергетики, Виктор Парликов провел встречу с руководителем "газпрома" в россии, где обсуждал возможность продолжения поставок газа в 2025 году после прекращения его транзита через Украину. На встрече также поднимался вопрос долга за газ, который российская сторона приписывает Молдове.

3 декабря 2024 года в парламенте Молдовы состоялись публичные слушания по состоянию энергетического сектора, организованные в ответ на повышение тарифа на газ на 27,5% - с 13,13 до 16,74 леев за кубометр (с учетом НДС). Этот рост тарифов объяснили увеличением цен на газ на мировых рынках, а также тем, что летом, когда цены были ниже, Молдова не смогла закупить достаточное количество газа для зимнего сезона.

Молдовагаз и проблемы с газом

Президент Майя Санду уволила Парликова с должности министра энергетики из-за несвоевременной закупки дешевого газа.

Речан тогда заявил, что временно возьмет на себя обязанности министра энергетики. Кстати, он ранее выдвинул требование об отставке Парликова, главы Energocom Виктора Бинзаря и члена наблюдательного совета Moldovagaz Сергея Тофилата. Речан считает, что они виноваты в том, что газ по более дешевым ценам не закупили вовремя, а Парликов плохо руководил отраслью.

Введение чрезвычайного положения в энергетике

12 декабря 2024 года премьер-министр Речан обратился к парламенту с предложением ввести чрезвычайное положение в энергетической сфере сроком на 60 дней. Этот шаг обусловлен отчетом Комиссии по чрезвычайным ситуациям, которая предупредила о рисках прекращения транзита газа в Приднестровский регион со стороны российского "Газпрома", что может произойти с 1 января 2025 года. По оценкам, последствия могут быть даже серьезнее, чем энергетический кризис, который Молдова пережила осенью 2022 года.

Прогнозы относительно возможных кризисных последствий

Правительство подчеркнуло, что прекращение поставок газа в Приднестровье по действующему контракту между "Молдовагаз" и "Газпромом" может вызвать гуманитарный кризис в регионе и создать угрозы для стабильности энергетического сектора страны в целом.

В то же время вице-премьер-министр Олег Серебрян отметил, что хотя газотранспортная инфраструктура позволяет обеспечить потребности всей Молдовы, включая оба берега Днестра, существует риск, что потребители на левом берегу могут столкнуться с финансовыми трудностями при закупке газа и электроэнергии на рынке, учитывая зависимость от Кучурганской электростанции, расположенной на территории Приднестровья, которую контролирует оккупационная власть.

Отметим, что по имеющейся информации, запасы угля на Кучурганской электростанции способны обеспечить потребности в электроэнергии Приднестровского региона только на период от 30 до 50 дней. Общий объем этих запасов составляет 69,3 тыс. тонн, однако качество имеющегося угля остается неизвестным.

В случае остановки Кучурганской электростанции энергоснабжение Молдовы будет в значительной степени зависеть от импорта электроэнергии из Румынии. Однако Румыния, как и Молдова, сталкивается с дефицитом электроэнергии, что может осложнить стабильность поставок.

13 декабря 2024 года стало известно, что в Молдове на 60 дней введут чрезвычайное положение в сфере энергетики. Соответствующую инициативу, представленную премьер-министром во время заседания парламента, поддержали 56 депутатов партии "Действие и солидарность" (PAS).

Позиция Украины

В то же время Украина неоднократно заявляла, что не будет продлевать соглашение о транзите газа. 16 декабря премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в разговоре с премьером Словакии Робертом Фицо отмечал:

"Украина готова выполнять обязательства, которые мы взяли в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС. Поэтому если Еврокомиссия официально обратится к Украине относительно транзита любого газа, кроме российского, мы конечно будем это обсуждать и готовы реализовать соответствующие договоренности на основе принципов энергетической безопасности, как всего ЕС, так и каждой европейской нации", - отметил премьер Украины.

Он подчеркнул, что соглашение Украины с россией о транзите газа завершает действие 1 января 2025 года и не будет продлено.

Европейская поддержка газового транзита через Украину

Газовые компании из четырех стран ЕС, в частности SPP из Словакии и группы из Венгрии, Австрии и Италии, предупредили Еврокомиссию о рисках прекращения транзита газа через Украину.

"Декларация, которую мы подготовили в SPP, призвана поддержать продолжение транзита газа через территорию Украины и сохранение ее газовой инфраструктуры. Это наиболее выгодное решение не только для потребителей газа в Европе, но и для самой Украины", - говорится в заявлении главы SPP Войтеха Ференца.

Во вторник пресс-секретарь Еврокомиссии заявил, что они получили заявление групп, но не ведут переговоров о продлении транзитного контракта и не заинтересованы в сохранении транзита российского газа через Украину.

Неопределенность с газовыми поставками после 1 января 2025 года

Вице-премьер Молдовы Олег Серебрян сообщил "Радио Молдова", что обсуждал с киевскими чиновниками возможность транзита российского газа через Украину после окончания срока действия действующего соглашения, но считает, что этот вопрос закрыт. Никакого соглашения по решению проблемы не достигнуто.

Газовый шантаж рф

Парламент Приднестровья обратился к москве с просьбой помочь решить проблемы с поставками газа из-за окончания соглашения по транзиту российского газа через Украину в конце декабря. Спикер парламента Приднестровья Александр Коршунов сообщил, что обращение было направлено в кремль и обе палаты российского парламента с предложением заключить новое соглашение для продолжения поставок газа через Украину. Он также отметил, что правительство Молдовы должно принять меры для достижения этого соглашения.

МИД рф заявил о "защите граждан" в Приднестровье из-за угрозы прекращения поставок газа через Украину.

"россия будет адекватно реагировать на любые провокации и обеспечит защиту своих граждан, миротворческого контингента, военнослужащих оперативной группы российских войск и военных складов в поселке Колбасна в Приднестровье, - сказала представитель МИДа россии мария захарова на брифинге и добавила, что любые действия, угрожающие им, москва будет рассматривать как нападение на россию.

Речан заявил, что российский диктатор владимир путин хочет оставить население Приднестровья без газа, чтобы дестабилизировать ситуацию в Молдове.

Обеспечение энергетической стабильности в сложных условиях

24 декабря Молдова получила возможность увеличить квоту на импорт электроэнергии из ЕС. Константин Боросан, государственный секретарь Минэнерго Молдовы, пояснил, что для уменьшения дефицита электроэнергии в Правобережье страна будет использовать неиспользованную часть совместной квоты Молдовы и Украины на импорт электроэнергии из ЕС, а также дополнительные линии электропередач между Молдовой и Румынией.

Общая квота на импорт электроэнергии для Молдовы и Украины составляет 2100 МВт, из которых 315 МВт - для Молдовы. Линия электропередачи 400 кВ соединяет Украину с Молдовой, но есть и три линии 110 кВ, по которым можно транспортировать более 100 МВт электроэнергии. Молдова будет использовать часть этой мощности, чтобы покрыть потребности Правобережья.

В плане указано, что Молдова будет получать 400 МВт электроэнергии из ЕС, из которых 200 МВт - через прямые контракты с румынскими компаниями, а еще 200 МВт - через румынскую биржу OPCOM. Это позволит уменьшить дефицит электроэнергии, который в часы пик составит около 60 МВт.

Эксперты отмечают, что из-за массированных российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины ситуация в энергетической сфере страны ухудшилась, поэтому она также нуждается в электроэнергии.