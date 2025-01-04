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Словаччина продовжить постачати електроенергію в Україну попри погрози Фіцо

Словаччина продовжить постачати електроенергію в Україну попри погрози Фіцо

Київ • УНН

 • 69103 перегляди

Словацький оператор SEPS підтвердив забезпечення поставок електроенергії в Україну в рамках екстреної допомоги. За 11 місяців 2023 року експорт електроенергії зі Словаччини в Україну зріс утричі.

Оператор системи передачі електроенергії в Словаччині, державна компанія SEPS, забезпечить потенційні поставки електрики  в Україну в рамках надання екстреної допомоги відповідно до чинного контракту зі своїм українським партнером "Укренерго". Про це йдеться у заяві SEPS, передає УНН із посиланням на Irozhlas.

Деталі

Словацька компанія також забезпечить транскордонну передачу електроенергії через усі ділянки в стандартному режимі, йдеться в повідомленні.

Останніми днями прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо неодноразово погрожував Києву заходами у відповідь, включаючи припинення поставок електроенергії, у зв'язку з припиненням транзиту російського газу через Україну після закінчення терміну дії відповідного контракту між російським "Газпромом" і українським "Нафтогазом".

Навесні минулого року SEPS продовжила ще на 12 місяців контракт, за яким вона може постачати до 150 мегават електроенергії в українську енергосистему в рамках надання надзвичайної допомоги.

 За перші 11 місяців минулого року чистий експорт електроенергії зі Словаччини в Україну досяг 2,43 тераватт-годин, що в три з половиною рази перевищує обсяг за аналогічний період 2023 року.

Прем'єр Словаччини Фіцо погрожує урізати допомогу українським біженцям через зупинку транзиту газу з рф03.01.25, 09:49 • 63656 переглядiв

Колишній міністр економіки Словаччини Карел Хірман раніше заявляв, що електроенергію в Україну продають трейдери, а не держава. Він стверджував, що Словаччина буде втягнута в конфлікт всередині ЄС, якщо постачання електроенергії в Україну буде припинено. За повідомленнями ЗМІ, Польща висловила готовність збільшити постачання електроенергії в Україну після коментарів словацького прем'єра.

ГТС планують перевести на нову модель після зупинки транзиту російського газу - Шмигаль03.01.25, 14:09 • 25821 перегляд

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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