"Пусть не сердятся": Президент Словакии отказался ехать в Украину из-за остановки транзита газа
Киев • УНН
Питер Пеллегрини отменил визит в Киев из-за прекращения Украиной транзита российского газа с 1 января. Он заявил, что такой шаг угрожает энергетической безопасности Словакии.
С 1 января Украина прекратила транзит российского газа в Европу. В ответ Президент Словакии Питер Пеллегрини заявил, что отказывается ехать с официальным визитом в Киев. Об этом информирует Aktuality.sk, передает УНН.
Детали
Питер Пеллегрини объяснил, что отказался от поездки, поскольку такой шаг угрожает энергетической безопасности Словакии.
Словацкий лидер отметил, что он уже посетил все соседние страны во время своего президентства, но поездка в Украину пока невозможна из-за новых обстоятельств, связанных с прекращением газового транзита.
При этих обстоятельствах о моей поездке в Украину сейчас не может быть и речи. Если мне придется поехать туда, чтобы просто сфотографироваться, и мне сообщат, что ни одной капли нефти и газа не пойдет в Словакию, то мне действительно не обязательно туда ехать. Пусть никто на меня не сердится
Пеллегрини добавил, что украинские правительство и президент Украины Владимир Зеленский отказались от транзита газа, тем самым принципиально угрожая энергетической безопасности Словакии. Также он затронул вопрос нефти.
"В ситуации, когда украинский парламент принимает закон, который должен запретить транспортировку нефти в Словакию, хотя у нас есть действующие контракты, при таких обстоятельствах о моей поездке в Украину сейчас не может быть и речи", - сказал Пеллегрини.
Напомним
Премьер Словакии Роберт Фицо рассматривает возможность ветирования решений ЕС по Украине из-за прекращения транзита российского газа. Страна может потерять 1,5 млрд евро из-за отсутствия транзита.