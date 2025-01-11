"Пусть не сердятся": Президент Словакии отказался ехать в Украину из-за остановки транзита газа

С 1 января Украина прекратила транзит российского газа в Европу. В ответ Президент Словакии Питер Пеллегрини заявил, что отказывается ехать с официальным визитом в Киев. Об этом информирует Aktuality.sk, передает УНН.

Детали

Питер Пеллегрини объяснил, что отказался от поездки, поскольку такой шаг угрожает энергетической безопасности Словакии.

Словацкий лидер отметил, что он уже посетил все соседние страны во время своего президентства, но поездка в Украину пока невозможна из-за новых обстоятельств, связанных с прекращением газового транзита.

При этих обстоятельствах о моей поездке в Украину сейчас не может быть и речи. Если мне придется поехать туда, чтобы просто сфотографироваться, и мне сообщат, что ни одной капли нефти и газа не пойдет в Словакию, то мне действительно не обязательно туда ехать. Пусть никто на меня не сердится