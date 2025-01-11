"Пусть не сердятся": Президент Словакии отказался ехать в Украину из-за остановки транзита газа

ukenru
Теневой флот россии: обход санкций, экологические угрозы и финансирование войны
 • 116884 просмотра

Теневой флот россии: обход санкций, экологические угрозы и финансирование войны

Огонь в Калифорнии уничтожил имения Пэрис Хилтон, Бритни Спирс и мамы Бейонсе: кто еще пострадал
 • 158708 просмотра

Огонь в Калифорнии уничтожил имения Пэрис Хилтон, Бритни Спирс и мамы Бейонсе: кто еще пострадал

Эксклюзив
Янченко: Изменения в процедуре увольнения руководителя АРМА - правильный шаг, новое назначение может быть не за горами
 • 150412 просмотра

Янченко: Изменения в процедуре увольнения руководителя АРМА - правильный шаг, новое назначение может быть не за горами

Эксклюзив
Сотрудничество, которое меняет судьбы: как "SOS Детские Деревни" работают в Броварах
 • 179341 просмотра

Сотрудничество, которое меняет судьбы: как "SOS Детские Деревни" работают в Броварах

Украина получила 3 млрд евро первого транша от ЕС за счет замороженных активов рф - Шмыгаль
 • 121537 просмотра

Украина получила 3 млрд евро первого транша от ЕС за счет замороженных активов рф - Шмыгаль

Эксклюзив
Эксперт спрогнозировал, на сколько упадет гривна до конца года
 • 114166 просмотра

Эксперт спрогнозировал, на сколько упадет гривна до конца года

Впервые в истории: глобальная температура превысила критическую границу 1,5°C в 2024 году
 • 107695 просмотра

Впервые в истории: глобальная температура превысила критическую границу 1,5°C в 2024 году

Эксклюзив
Коалиция бизнес-сообществ призвала нового главу ГНС к сотрудничеству: время творить новую историю
 • 91531 просмотра

Коалиция бизнес-сообществ призвала нового главу ГНС к сотрудничеству: время творить новую историю

Эксклюзив
Кто виноват в росте цен на лекарства: аптеки или производители? Мнения украинцев (Видео)
 • 107596 просмотра

Кто виноват в росте цен на лекарства: аптеки или производители? Мнения украинцев (Видео)

Эксклюзив
Критерии под себя: адвокат рассказал, как в АРМА раздавали премии
 • 121298 просмотра

Критерии под себя: адвокат рассказал, как в АРМА раздавали премии

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Российская ПВО оказывается не способной защитить стратегические объекты рф, кроме резиденции путина и москвы - ЦПД СНБО

Российская ПВО оказывается не способной защитить стратегические объекты рф, кроме резиденции путина и москвы - ЦПД СНБО

 • 44581 просмотра
Суд отказал Шуфричу физически присутствовать на заседаниях Рады, но разрешил выполнять депутатские полномочия - нардеп

Суд отказал Шуфричу физически присутствовать на заседаниях Рады, но разрешил выполнять депутатские полномочия - нардеп

 • 29559 просмотра
"На курщине взяли в плен военных из Северной Кореи": Зеленский показал фото

"На курщине взяли в плен военных из Северной Кореи": Зеленский показал фото

 • 45883 просмотра
В СБУ рассказали детали о взятых в плен военных КНДР на курщине: видео

В СБУ рассказали детали о взятых в плен военных КНДР на курщине: видео

 • 26590 просмотра
Зеленский провел Ставку: поручил увеличить заказ дронов

Зеленский провел Ставку: поручил увеличить заказ дронов

 • 36353 просмотра
публикации
Теневой флот россии: обход санкций, экологические угрозы и финансирование войны

Теневой флот россии: обход санкций, экологические угрозы и финансирование войны

 • 116884 просмотра
Огонь в Калифорнии уничтожил имения Пэрис Хилтон, Бритни Спирс и мамы Бейонсе: кто еще пострадал

Огонь в Калифорнии уничтожил имения Пэрис Хилтон, Бритни Спирс и мамы Бейонсе: кто еще пострадал

 • 158708 просмотра
Права людей-бабочек игнорируют: что происходит на рынке повязок для пациентов с буллезным эпидермолизом

Права людей-бабочек игнорируют: что происходит на рынке повязок для пациентов с буллезным эпидермолизом

 • 109255 просмотра
Сотрудничество, которое меняет судьбы: как "SOS Детские Деревни" работают в Броварах

Сотрудничество, которое меняет судьбы: как "SOS Детские Деревни" работают в Броварах
Эксклюзив

 • 179341 просмотра
Любовь стерпит все: несмотря на уголовное дело и подозрения в нарушении антикоррупционного законодательства Гетманцев взял помощником Сокура

Любовь стерпит все: несмотря на уголовное дело и подозрения в нарушении антикоррупционного законодательства Гетманцев взял помощником Сокура

 • 123893 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Исследование: когда жена зарабатывает больше - психическое здоровье пары под угрозой

Исследование: когда жена зарабатывает больше - психическое здоровье пары под угрозой

 • 97893 просмотра
Звезда "Игры престолов" может сыграть Бейлана Сколла в "Звездных войнах"

Звезда "Игры престолов" может сыграть Бейлана Сколла в "Звездных войнах"

 • 112067 просмотра
Принц Уильям опубликовал трогательное послание Кейт на ее 43-й день рождения

Принц Уильям опубликовал трогательное послание Кейт на ее 43-й день рождения

 • 119922 просмотра
Дэниел Крейг получит престижную премию за выдающиеся достижения в кинематографе

Дэниел Крейг получит престижную премию за выдающиеся достижения в кинематографе

 • 127239 просмотра
Продажи музыки в Великобритании достигли 20-летнего максимума

Продажи музыки в Великобритании достигли 20-летнего максимума

 • 125282 просмотра
Актуальное
"Пусть не сердятся": Президент Словакии отказался ехать в Украину из-за остановки транзита газа

"Пусть не сердятся": Президент Словакии отказался ехать в Украину из-за остановки транзита газа

Киев  •  УНН

 • 7524 просмотра

Read in English

Питер Пеллегрини отменил визит в Киев из-за прекращения Украиной транзита российского газа с 1 января. Он заявил, что такой шаг угрожает энергетической безопасности Словакии.

С 1 января Украина прекратила транзит российского газа в Европу. В ответ Президент Словакии Питер Пеллегрини заявил, что отказывается ехать с официальным визитом в Киев. Об этом информирует Aktuality.sk, передает УНН.

Детали

Питер Пеллегрини объяснил, что отказался от поездки, поскольку такой шаг угрожает энергетической безопасности Словакии.

Словацкий лидер отметил, что он уже посетил все соседние страны во время своего президентства, но поездка в Украину пока невозможна из-за новых обстоятельств, связанных с прекращением газового транзита.

При этих обстоятельствах о моей поездке в Украину сейчас не может быть и речи. Если мне придется поехать туда, чтобы просто сфотографироваться, и мне сообщат, что ни одной капли нефти и газа не пойдет в Словакию, то мне действительно не обязательно туда ехать. Пусть никто на меня не сердится

- заявил Президент Словакии.

Пеллегрини добавил, что украинские правительство и президент Украины Владимир Зеленский отказались от транзита газа, тем самым принципиально угрожая энергетической безопасности Словакии. Также он затронул вопрос нефти.

"В ситуации, когда украинский парламент принимает закон, который должен запретить транспортировку нефти в Словакию, хотя у нас есть действующие контракты, при таких обстоятельствах о моей поездке в Украину сейчас не может быть и речи", - сказал Пеллегрини.

Напомним

Премьер Словакии Роберт Фицо рассматривает возможность ветирования решений ЕС по Украине из-за прекращения транзита российского газа. Страна может потерять 1,5 млрд евро из-за отсутствия транзита.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

ЭкономикаполитикаНовости Мира
robert-fitsoРоберт Фицо
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
slovakiyaСловакия
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина

Обратиться по вопросам размещения рекламы