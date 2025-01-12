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Зеленський про Фіцо: відмовився від допомоги України та зробив програшну ставку на москву

Зеленський про Фіцо: відмовився від допомоги України та зробив програшну ставку на москву

Київ • УНН

 • 46255 перегляди

Президент України розкритикував прем'єра Словаччини за відмову від української допомоги щодо газового транзиту. Зеленський назвав ставку Фіцо на співпрацю з рф програшною від початку.

Прем’єр - міністр Словаччини Роберт Фіцо відкинув запропоновану Україною допомогу для адаптації від зупинки транзиту газу із росії, заявив Президент Володимир Зеленський. Глава держави назвав помилкою Фіцо  те, що він зробив програшну ставку на  нескінченні тіньові схеми співпраці з рф. Про це Зеленський написав у X, передає УНН.

Добре, що Прем’єр-міністр Словаччини Фіцо все ж таки вже повернувся з відпочинку в розкішному готелі у В’єтнамі й перебуває в Братиславі. Мабуть, для нього особисто це непросто – замість того, щоб шикувати, тепер намагатися виправити свої ж власні помилки. Це було очевидною помилкою Фіцо – сподіватися, що його тіньові схеми з москвою існуватимуть нескінченно

- написав Президент.

За словами Зеленського, Україна пропонувала свою допомогу народу Словаччини на час адаптації до відсутності транзиту газу з росії, втім "Фіцо пихато відмовився". Як вказав Президент, багато хто у Європі попереджав прем'єра Словаччини, що не можна просто нічого не робити й чекати.

Фіцо їде в Брюссель: "займуся саботажем невдячного Зеленського"09.01.25, 04:55 • 110879 переглядiв

"Зараз він намагається піаром, брехнею та гучними звинуваченнями перекласти провину із себе на когось іншого. Але проблема саме в тому, що він зробив ставку на москву, а не на свою країну, не на об’єднану Європу й не на здоровий глузд. Це була його програшна ставка від початку", - заявив Президент.

Він сподівається, що подальша диверсифікація джерел постачання енергоресурсів у Європу, співпраця з Єврокомісією, а також реалізація політики президента Трампа для збільшення постачання на континент американського газу допоможуть подолати проблеми, які виникають через "недалекоглядність окремих європейських діячів".

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Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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