Фіцо їде в Брюссель: "займуся саботажем невдячного Зеленського"
Київ • УНН
Прем'єр Словаччини звинуватив Зеленського у "саботажі" через припинення транзиту російського газу. Фіцо планує обговорити з єврокомісаром компенсацію збитків у розмірі 1,5 млрд євро.
Сьогодні, 9 січня прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо вирушає в Брюссель на зустріч з комісаром з енергетики. Словаччина хоче компенсувати збитки на суму майже 1,5 млрд євро, які нібито завдала Україна, зупинивши транзит російського газу. Про це Фіцо заявив у відеозверненні на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
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Фіцо назвав Володимира Зеленського "невдячним" і повторив, що Словаччина втрачає 1,5 мільярда євро через непродовження транзиту через Україну. На його думку, 500 мільйонів євро будуть втрачені через транзитні збори, ще один мільярд євро — через підвищення цін на газ.
У Брюсселі я займуся саботажем Зеленським фінансових інтересів Словаччини. Президент Зеленський саботує фінансові інтереси Словаччини та ЄС, попри те, що Єврокомісія у своєму офіційному листі чітко заявляє, що ніщо не заважає Україні продовжувати транзит. Ні європейського права, ні санкцій
"За цю американську авантюру Зеленського весь ЄС заплатить близько 70 мільярдів євро", - стверджує Фіцо.
Завтра я їду до Брюсселя на зустріч із комісаром з енергетики і зроблю все, щоб розбудити його від солодкого сну. Тому що у нас є страшенно серйозна проблема вартістю в десятки мільярдів євро. Ні Словаччина, ні ЄС не перебувають у стані війни, у нас немає причин терпіти авантюри Зеленського, особливо якщо дивитися на допомогу, яку Словаччина та ЄС надають Україні
Прем'єр додав, що припинення транзиту через Україну суттєво допомагає США, які можуть збільшити імпорт газу до Європи.
Нагадаємо
Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо заявив про можливе припинення постачання електроенергії в Україну та скорочення допомоги біженцям. Причиною стала зупинка Україною транзиту російського газу, що призвела до втрат у 500 млн євро.