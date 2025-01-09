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Фіцо їде в Брюссель: "займуся саботажем невдячного Зеленського"

Фіцо їде в Брюссель: "займуся саботажем невдячного Зеленського"

Київ • УНН

 • 110879 перегляди

Прем'єр Словаччини звинуватив Зеленського у "саботажі" через припинення транзиту російського газу. Фіцо планує обговорити з єврокомісаром компенсацію збитків у розмірі 1,5 млрд євро.

Сьогодні, 9 січня прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо вирушає в Брюссель на зустріч з комісаром з енергетики. Словаччина хоче компенсувати збитки на суму майже 1,5 млрд євро, які нібито завдала Україна, зупинивши транзит російського газу. Про це Фіцо заявив у відеозверненні на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Деталі

Фіцо назвав Володимира Зеленського "невдячним" і повторив, що Словаччина втрачає 1,5 мільярда євро через непродовження транзиту через Україну. На його думку, 500 мільйонів євро будуть втрачені через транзитні збори, ще один мільярд євро — через підвищення цін на газ.

У Брюсселі я займуся саботажем Зеленським фінансових інтересів Словаччини. Президент Зеленський саботує фінансові інтереси Словаччини та ЄС, попри те, що Єврокомісія у своєму офіційному листі чітко заявляє, що ніщо не заважає Україні продовжувати транзит. Ні європейського права, ні санкцій

- сказав Фіцо.

"За цю американську авантюру Зеленського весь ЄС заплатить близько 70 мільярдів євро", - стверджує Фіцо.

Завтра я їду до Брюсселя на зустріч із комісаром з енергетики і зроблю все, щоб розбудити його від солодкого сну. Тому що у нас є страшенно серйозна проблема вартістю в десятки мільярдів євро. Ні Словаччина, ні ЄС не перебувають у стані війни, у нас немає причин терпіти авантюри Зеленського, особливо якщо дивитися на допомогу, яку Словаччина та ЄС надають Україні

- заявив Фіцо.

Прем'єр додав, що припинення транзиту через Україну суттєво допомагає США, які можуть збільшити імпорт газу до Європи.

Нагадаємо

Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо заявив про можливе припинення постачання електроенергії в Україну та скорочення допомоги біженцям. Причиною стала зупинка Україною транзиту російського газу, що призвела до втрат у 500 млн євро.

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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