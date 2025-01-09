Фицо едет в Брюссель: "займусь саботажем неблагодарного Зеленского"

Сегодня, 9 января премьер-министр Словакии Роберт Фицо отправляется в Брюссель на встречу с комиссаром по энергетике. Словакия хочет компенсировать убытки на сумму почти 1,5 млрд евро, которые якобы нанесла Украина, остановив транзит российского газа. Об этом Фицо заявил в видеообращении на своей странице в Facebook, передает УНН.

Детали

Фицо назвал Владимира Зеленского "неблагодарным" и повторил, что Словакия теряет 1,5 миллиарда евро из-за непродления транзита через Украину. По его мнению, 500 миллионов евро будут потеряны из-за транзитных сборов, еще один миллиард евро - из-за повышения цен на газ.

В Брюсселе я займусь саботажем Зеленским финансовых интересов Словакии. Президент Зеленский саботирует финансовые интересы Словакии и ЕС, несмотря на то, что Еврокомиссия в своем официальном письме четко заявляет, что ничто не мешает Украине продолжать транзит. Ни европейского права, ни санкций

"За эту американскую авантюру Зеленского весь ЕС заплатит около 70 миллиардов евро", - утверждает Фицо.

Завтра я еду в Брюссель на встречу с комиссаром по энергетике и сделаю все, чтобы разбудить его от сладкого сна. Потому что у нас есть ужасно серьезная проблема стоимостью в десятки миллиардов евро. Ни Словакия, ни ЕС не находятся в состоянии войны, у нас нет причин терпеть авантюры Зеленского, особенно если смотреть на помощь, которую Словакия и ЕС оказывают Украине