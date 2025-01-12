Зеленский о Фицо: отказался от помощи Украине и сделал проигрышную ставку на москву

ukenru
Теневой флот россии: обход санкций, экологические угрозы и финансирование войны
 • 144878 просмотра

Теневой флот россии: обход санкций, экологические угрозы и финансирование войны

Огонь в Калифорнии уничтожил имения Пэрис Хилтон, Бритни Спирс и мамы Бейонсе: кто еще пострадал
 • 207381 просмотра

Огонь в Калифорнии уничтожил имения Пэрис Хилтон, Бритни Спирс и мамы Бейонсе: кто еще пострадал

Эксклюзив
Янченко: Изменения в процедуре увольнения руководителя АРМА - правильный шаг, новое назначение может быть не за горами
 • 184992 просмотра

Янченко: Изменения в процедуре увольнения руководителя АРМА - правильный шаг, новое назначение может быть не за горами

Эксклюзив
Сотрудничество, которое меняет судьбы: как "SOS Детские Деревни" работают в Броварах
 • 224523 просмотра

Сотрудничество, которое меняет судьбы: как "SOS Детские Деревни" работают в Броварах

Украина получила 3 млрд евро первого транша от ЕС за счет замороженных активов рф - Шмыгаль
 • 133601 просмотра

Украина получила 3 млрд евро первого транша от ЕС за счет замороженных активов рф - Шмыгаль

Эксклюзив
Эксперт спрогнозировал, на сколько упадет гривна до конца года
 • 119502 просмотра

Эксперт спрогнозировал, на сколько упадет гривна до конца года

Впервые в истории: глобальная температура превысила критическую границу 1,5°C в 2024 году
 • 111544 просмотра

Впервые в истории: глобальная температура превысила критическую границу 1,5°C в 2024 году

Эксклюзив
Коалиция бизнес-сообществ призвала нового главу ГНС к сотрудничеству: время творить новую историю
 • 94292 просмотра

Коалиция бизнес-сообществ призвала нового главу ГНС к сотрудничеству: время творить новую историю

Эксклюзив
Кто виноват в росте цен на лекарства: аптеки или производители? Мнения украинцев (Видео)
 • 108126 просмотра

Кто виноват в росте цен на лекарства: аптеки или производители? Мнения украинцев (Видео)

Эксклюзив
Критерии под себя: адвокат рассказал, как в АРМА раздавали премии
 • 121536 просмотра

Критерии под себя: адвокат рассказал, как в АРМА раздавали премии

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Археологи нашли золотые монеты, на которых изображен незаконный император Римской империи

Археологи нашли золотые монеты, на которых изображен незаконный император Римской империи

 • 56119 просмотра
Херсонщина под прицелом: за сутки погиб человек, есть раненые и разрушения

Херсонщина под прицелом: за сутки погиб человек, есть раненые и разрушения

 • 28562 просмотра
Оккупанты обстреляли Донецкую область: один погибший и семеро раненых

Оккупанты обстреляли Донецкую область: один погибший и семеро раненых

 • 26812 просмотра
"АТЭШ" обнаружил ядерную часть управления Минобороны рф на Дальнем Востоке

"АТЭШ" обнаружил ядерную часть управления Минобороны рф на Дальнем Востоке

 • 41732 просмотра
Украине нужны лицензии на производство ПВО и ракет - Зеленский

Украине нужны лицензии на производство ПВО и ракет - Зеленский

 • 39495 просмотра
публикации
Теневой флот россии: обход санкций, экологические угрозы и финансирование войны

Теневой флот россии: обход санкций, экологические угрозы и финансирование войны

 • 144878 просмотра
Огонь в Калифорнии уничтожил имения Пэрис Хилтон, Бритни Спирс и мамы Бейонсе: кто еще пострадал

Огонь в Калифорнии уничтожил имения Пэрис Хилтон, Бритни Спирс и мамы Бейонсе: кто еще пострадал

 • 207381 просмотра
Права людей-бабочек игнорируют: что происходит на рынке повязок для пациентов с буллезным эпидермолизом

Права людей-бабочек игнорируют: что происходит на рынке повязок для пациентов с буллезным эпидермолизом

 • 122942 просмотра
Сотрудничество, которое меняет судьбы: как "SOS Детские Деревни" работают в Броварах

Сотрудничество, которое меняет судьбы: как "SOS Детские Деревни" работают в Броварах
Эксклюзив

 • 224523 просмотра
Любовь стерпит все: несмотря на уголовное дело и подозрения в нарушении антикоррупционного законодательства Гетманцев взял помощником Сокура

Любовь стерпит все: несмотря на уголовное дело и подозрения в нарушении антикоррупционного законодательства Гетманцев взял помощником Сокура

 • 136573 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Исследование: когда жена зарабатывает больше - психическое здоровье пары под угрозой

Исследование: когда жена зарабатывает больше - психическое здоровье пары под угрозой

 • 107473 просмотра
Звезда "Игры престолов" может сыграть Бейлана Сколла в "Звездных войнах"

Звезда "Игры престолов" может сыграть Бейлана Сколла в "Звездных войнах"

 • 119092 просмотра
Принц Уильям опубликовал трогательное послание Кейт на ее 43-й день рождения

Принц Уильям опубликовал трогательное послание Кейт на ее 43-й день рождения

 • 126244 просмотра
Дэниел Крейг получит престижную премию за выдающиеся достижения в кинематографе

Дэниел Крейг получит престижную премию за выдающиеся достижения в кинематографе

 • 133120 просмотра
Продажи музыки в Великобритании достигли 20-летнего максимума

Продажи музыки в Великобритании достигли 20-летнего максимума

 • 130770 просмотра
Актуальное
Зеленский о Фицо: отказался от помощи Украине и сделал проигрышную ставку на москву

Зеленский о Фицо: отказался от помощи Украине и сделал проигрышную ставку на москву

Киев  •  УНН

 • 2230 просмотра

Read in English

Президент Украины раскритиковал премьера Словакии за отказ от украинской помощи по газовому транзиту. Зеленский назвал ставку Фицо на сотрудничество с РФ проигрышной изначально.

Премьер - министр Словакии Роберт Фицо отверг предложенную Украиной помощь для адаптации от остановки транзита газа из россии, заявил Президент Владимир Зеленский. Глава государства назвал ошибкой Фицо  то, что он сделал проигрышную ставку на  бесконечные теневые схемы сотрудничества с рф. Об этом Зеленский написал в X, передает УНН.

Хорошо, что Премьер-министр Словакии Фицо все же уже вернулся с отдыха в роскошном отеле во Вьетнаме и находится в Братиславе. Видимо, для него лично это непросто - вместо того, чтобы шиковать, теперь пытаться исправить свои же собственные ошибки. Это было очевидной ошибкой Фицо - надеяться, что его теневые схемы с Москвой будут существовать бесконечно

- написал Президент.

По словам Зеленского, Украина предлагала свою помощь народу Словакии на время адаптации к отсутствию транзита газа из России, впрочем "Фицо напыщенно отказался". Как указал Президент, многие в Европе предупреждали премьера Словакии, что нельзя просто ничего не делать и ждать.

Фицо едет в Брюссель: "займусь саботажем неблагодарного Зеленского"09.01.25, 04:55 • 110037 просмотров

"Сейчас он пытается пиаром, ложью и громкими обвинениями переложить вину с себя на кого-то другого. Но проблема именно в том, что он сделал ставку на москву, а не на свою страну, не на объединенную Европу и не на здравый смысл. Это была его проигрышная ставка с самого начала", - заявил Президент.

Он надеется, что дальнейшая диверсификация источников поставок энергоресурсов в Европу, сотрудничество с Еврокомиссией, а также реализация политики президента Трампа для увеличения поставок на континент американского газа помогут преодолеть проблемы, которые возникают из-за "недальновидности отдельных европейских деятелей".

Словацкие депутаты отправились в москву на газовые переговоры. Маршрут самолета пришлось изменить из-за запрета на пролет Польшей12.01.25, 18:37 • 8933 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Экономикаполитика
vetnamВьетнам
yevropeiskaya-komissiyaЕвропейская комиссия
bratislavaБратислава
donald-trampДональд Трамп
robert-fitsoРоберт Фицо
slovakiyaСловакия
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина

Обратиться по вопросам размещения рекламы