Зеленский о Фицо: отказался от помощи Украине и сделал проигрышную ставку на москву

Премьер - министр Словакии Роберт Фицо отверг предложенную Украиной помощь для адаптации от остановки транзита газа из россии, заявил Президент Владимир Зеленский. Глава государства назвал ошибкой Фицо то, что он сделал проигрышную ставку на бесконечные теневые схемы сотрудничества с рф. Об этом Зеленский написал в X, передает УНН.

Хорошо, что Премьер-министр Словакии Фицо все же уже вернулся с отдыха в роскошном отеле во Вьетнаме и находится в Братиславе. Видимо, для него лично это непросто - вместо того, чтобы шиковать, теперь пытаться исправить свои же собственные ошибки. Это было очевидной ошибкой Фицо - надеяться, что его теневые схемы с Москвой будут существовать бесконечно - написал Президент.

По словам Зеленского, Украина предлагала свою помощь народу Словакии на время адаптации к отсутствию транзита газа из России, впрочем "Фицо напыщенно отказался". Как указал Президент, многие в Европе предупреждали премьера Словакии, что нельзя просто ничего не делать и ждать.

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"Сейчас он пытается пиаром, ложью и громкими обвинениями переложить вину с себя на кого-то другого. Но проблема именно в том, что он сделал ставку на москву, а не на свою страну, не на объединенную Европу и не на здравый смысл. Это была его проигрышная ставка с самого начала", - заявил Президент.

Он надеется, что дальнейшая диверсификация источников поставок энергоресурсов в Европу, сотрудничество с Еврокомиссией, а также реализация политики президента Трампа для увеличения поставок на континент американского газа помогут преодолеть проблемы, которые возникают из-за "недальновидности отдельных европейских деятелей".

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