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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Словацкие депутаты отправились в москву на газовые переговоры. Маршрут самолета пришлось изменить из-за запрета на пролет Польшей

Киев  •  УНН

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Делегация словацкого парламента отправилась в россию обсуждать поставки газа и войну в Украине. Из-за запрета Польши делегация изменила маршрут и летит через Чехию и Германию.

Словацкая парламентская делегация отправилась в россию с рабочим визитом. Планируют обсудить поставки природного газа в Словакию и войну в Украине. Об этом пишет УНН со ссылкой на TASR

Делегацию возглавляют вице-спикеры парламента Андрей Данко (Словацкая национальная партия) и Тибор Гашпар (Smer-SD). В ее состав также вошли депутаты Мариан Кери, Ян Мазгут, Рихард Глюк (все - Smer-SD) и Адам Луканский (SNS).

По словам Тибора Гашпара, во время переговоров планируется обсудить вопросы поставок природного газа в Словакию, а также ситуацию, связанную с войной в Украине.

Маршрут полета пришлось изменить из-за запрета польских властей на пролет самолета над их территорией. Делегация летит через Чехию и Германию.

"Я не понимаю позиции Польши, но воспринимаю это как реальность", - заявил Андрей Данко.

"Пусть не сердятся": Президент Словакии отказался ехать в Украину из-за остановки транзита газа11.01.25, 21:33 • 48032 просмотра

Во время визита словацкие депутаты должны встретиться с представителями госдумы России и отдельными членами российского правительства.

Данко перед вылетом отметил, что хочет узнать больше о жизни в России.

"Я хочу показать, что там тоже живут люди, что немцы, что французы, американцы ведут там бизнес", - сказал он.

Тибор Гашпар сообщил, что делегация также намерена выяснить, может ли "Газпром" обеспечить поставки газа в Словакию несмотря на остановку транзита через Украину.

Возвращение делегации в Словакию ожидается 15 января.

Напомним

Экспорт российского газа в Европу через Украину прекратился в первый день 2025 года, когда истек срок действия транзитного контракта.

В прошлом году Словакия безуспешно пыталась продлить транзитное соглашение и рассматривала решения, включающие покупку газа и получение права собственности на него до того, как он достигнет Украины для транзита.

Но, как пишет Reuters, премьер Словакии Роберт Фицо сказал, что Президент Украины Владимир Зеленский положил конец шансам на сделку на саммите ЕС в декабре.

В то же время в Словакии уже прошли протесты против политики Фицо. Его критикуют за курс, угрожающий европейской интеграции страны. Демонстрации начались после его декабрьской встречи с путиным, где обсуждался транзит российского газа через Украину.

Между тем в ЕС заявляли, что альтернативные источники газа есть.

Фицо заявил о гарантированных поставках российского газа и снова пригрозил Украине санкциями12.01.25, 16:56 • 20017 просмотров

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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