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Актуальное
Фицо заявил о гарантированных поставках российского газа и снова пригрозил Украине санкциями

Фицо заявил о гарантированных поставках российского газа и снова пригрозил Украине санкциями

Киев  •  УНН

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Премьер Словакии заявил о гарантированных поставках российского газа в страну в объеме 3-3,5 млрд кубометров. В случае, если ситуация с транзитом газа через Украину не изменится, он угрожает приостановить помощь и наложить вето на дальнейшую поддержку.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что россия поставит в страну весь природный газ, который она обязалась поставить по контракту в ближайший период. После прекращения транзита газа через Украину она должна использовать для этого альтернативные маршруты, например, трубопровод через Венгрию. Об этом пишет Trend, передает УНН.

Детали

По словам Фицо, Словакия обеспечила себе поставки газа в ближайшем будущем, но проблема заключается в прекращении транзита через Словакию в другие страны Западной Европы и, как следствие, в потере платы за транзит, а также в повышении цены.

"В 2024 году были приняты все меры, потому что мы должны были учесть возможность прекращения поставок газа с Востока, у нас полные резервуары, у нас есть контракты по диверсификации, относительно внутреннего потребления, то пока у нас нет проблем. Так же российская сторона подтверждает, что поставит нам то, что должна поставить, - от трех до 3,5 миллиардов кубометров. Есть южный поток, есть и другие варианты", - сказал Фицо.

"Пусть не сердятся": Президент Словакии отказался ехать в Украину из-за остановки транзита газа11.01.25, 21:33 • 47074 просмотра

Премьер-министр повторил, что, по его мнению, прекратив поставки через Украину, Европа потеряет около 13,5 миллиарда кубометров газа, что, по словам премьер-министра, будет влиять на цены, которые сейчас в пять раз выше, чем в США. Это сказывается на конкурентоспособности ЕС.

"Это главная причина, по которой я был в Брюсселе, где предупреждал Комиссию, - они это прекрасно знают. Если мы не продолжим работать над импортом определенного объема газа также с Востока через Украину, мы увидим нехватку газа в Европе и огромный рост цен на газ в Европе, что безусловно уничтожит нас по сравнению с Соединенными Штатами или Китаем", - подчеркнул Фицо.

Премьер-министр добавил, что если ситуация не изменится в течение нескольких недель, он начнет ответные меры против Украины, о которых уже объявил в четверг. Среди них, например, приостановление поставок регулируемой электроэнергии в Украину, приостановление гуманитарной помощи или даже наложение вето на дальнейшую помощь Украине.

Остановка газового транзита: Украина не входит в рабочую группу Еврокомиссии и Словакии - СМИ10.01.25, 15:50 • 23933 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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