Фицо заявил о гарантированных поставках российского газа и снова пригрозил Украине санкциями

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что россия поставит в страну весь природный газ, который она обязалась поставить по контракту в ближайший период. После прекращения транзита газа через Украину она должна использовать для этого альтернативные маршруты, например, трубопровод через Венгрию. Об этом пишет Trend, передает УНН.

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По словам Фицо, Словакия обеспечила себе поставки газа в ближайшем будущем, но проблема заключается в прекращении транзита через Словакию в другие страны Западной Европы и, как следствие, в потере платы за транзит, а также в повышении цены.

"В 2024 году были приняты все меры, потому что мы должны были учесть возможность прекращения поставок газа с Востока, у нас полные резервуары, у нас есть контракты по диверсификации, относительно внутреннего потребления, то пока у нас нет проблем. Так же российская сторона подтверждает, что поставит нам то, что должна поставить, - от трех до 3,5 миллиардов кубометров. Есть южный поток, есть и другие варианты", - сказал Фицо.

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Премьер-министр повторил, что, по его мнению, прекратив поставки через Украину, Европа потеряет около 13,5 миллиарда кубометров газа, что, по словам премьер-министра, будет влиять на цены, которые сейчас в пять раз выше, чем в США. Это сказывается на конкурентоспособности ЕС.

"Это главная причина, по которой я был в Брюсселе, где предупреждал Комиссию, - они это прекрасно знают. Если мы не продолжим работать над импортом определенного объема газа также с Востока через Украину, мы увидим нехватку газа в Европе и огромный рост цен на газ в Европе, что безусловно уничтожит нас по сравнению с Соединенными Штатами или Китаем", - подчеркнул Фицо.

Премьер-министр добавил, что если ситуация не изменится в течение нескольких недель, он начнет ответные меры против Украины, о которых уже объявил в четверг. Среди них, например, приостановление поставок регулируемой электроэнергии в Украину, приостановление гуманитарной помощи или даже наложение вето на дальнейшую помощь Украине.

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