Остановка газового транзита: Украина не входит в рабочую группу Еврокомиссии и Словакии - СМИ

ukenru
Эксклюзив
Янченко: Изменения в процедуре увольнения руководителя АРМА - правильный шаг, новое назначение может быть не за горами
13:12 • 28589 просмотра

Янченко: Изменения в процедуре увольнения руководителя АРМА - правильный шаг, новое назначение может быть не за горами

Эксклюзив
Сотрудничество, которое меняет судьбы: как "SOS Детские Деревни" работают в Броварах
10:22 • 105934 просмотра

Сотрудничество, которое меняет судьбы: как "SOS Детские Деревни" работают в Броварах

Украина получила 3 млрд евро первого транша от ЕС за счет замороженных активов рф - Шмыгаль
09:45 • 102977 просмотра

Украина получила 3 млрд евро первого транша от ЕС за счет замороженных активов рф - Шмыгаль

Эксклюзив
Эксперт спрогнозировал, на сколько упадет гривна до конца года
09:37 • 104167 просмотра

Эксперт спрогнозировал, на сколько упадет гривна до конца года

Впервые в истории: глобальная температура превысила критическую границу 1,5°C в 2024 году
09:34 • 101338 просмотра

Впервые в истории: глобальная температура превысила критическую границу 1,5°C в 2024 году

Эксклюзив
Коалиция бизнес-сообществ призвала нового главу ГНС к сотрудничеству: время творить новую историю
 • 80167 просмотра

Коалиция бизнес-сообществ призвала нового главу ГНС к сотрудничеству: время творить новую историю

Эксклюзив
Кто виноват в росте цен на лекарства: аптеки или производители? Мнения украинцев (Видео)
 • 106580 просмотра

Кто виноват в росте цен на лекарства: аптеки или производители? Мнения украинцев (Видео)

Эксклюзив
Критерии под себя: адвокат рассказал, как в АРМА раздавали премии
 • 120856 просмотра

Критерии под себя: адвокат рассказал, как в АРМА раздавали премии

Эксклюзив
Продолжит ли гривна девальвировать в 2025 году и что будет с курсом доллара - прогноз экономиста
 • 125721 просмотра

Продолжит ли гривна девальвировать в 2025 году и что будет с курсом доллара - прогноз экономиста

Эксклюзив
Новый глава ГНС должен изменить подходы в работе с бизнесом - Европейская Бизнес Ассоциация
 • 128259 просмотра

Новый глава ГНС должен изменить подходы в работе с бизнесом - Европейская Бизнес Ассоциация

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Атака дронов в Ростовской области: пожар на предприятии и поврежденные дома

Атака дронов в Ростовской области: пожар на предприятии и поврежденные дома

 • 34304 просмотра
Мировые банки уволят до 200 тысяч работников из-за искусственного интеллекта: что известно

Мировые банки уволят до 200 тысяч работников из-за искусственного интеллекта: что известно

 • 26898 просмотра
Звезда "Игры престолов" может сыграть Бейлана Сколла в "Звездных войнах"

Звезда "Игры престолов" может сыграть Бейлана Сколла в "Звездных войнах"

 • 99862 просмотра
Япония расширяет санкции против рф за войну в Украине: детали

Япония расширяет санкции против рф за войну в Украине: детали

 • 24049 просмотра
Любовь стерпит все: несмотря на уголовное дело и подозрения в нарушении антикоррупционного законодательства Гетманцев взял помощником Сокура

Любовь стерпит все: несмотря на уголовное дело и подозрения в нарушении антикоррупционного законодательства Гетманцев взял помощником Сокура

09:53 • 105291 просмотра
публикации
Права людей-бабочек игнорируют: что происходит на рынке повязок для пациентов с буллезным эпидермолизом

Права людей-бабочек игнорируют: что происходит на рынке повязок для пациентов с буллезным эпидермолизом

14:49 • 4728 просмотра
Сотрудничество, которое меняет судьбы: как "SOS Детские Деревни" работают в Броварах

Сотрудничество, которое меняет судьбы: как "SOS Детские Деревни" работают в Броварах
Эксклюзив

10:22 • 105934 просмотра
Любовь стерпит все: несмотря на уголовное дело и подозрения в нарушении антикоррупционного законодательства Гетманцев взял помощником Сокура

Любовь стерпит все: несмотря на уголовное дело и подозрения в нарушении антикоррупционного законодательства Гетманцев взял помощником Сокура

09:53 • 105291 просмотра
Финансовый эксперт спрогнозировала, каким будет курс доллара в 2025 году

Финансовый эксперт спрогнозировала, каким будет курс доллара в 2025 году
Эксклюзив

 • 207754 просмотра
Любовь к велоспорту и социальная поддержка: история семейного бизнеса из Броваров

Любовь к велоспорту и социальная поддержка: история семейного бизнеса из Броваров

 • 169730 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Звезда "Игры престолов" может сыграть Бейлана Сколла в "Звездных войнах"

Звезда "Игры престолов" может сыграть Бейлана Сколла в "Звездных войнах"

 • 99862 просмотра
Принц Уильям опубликовал трогательное послание Кейт на ее 43-й день рождения

Принц Уильям опубликовал трогательное послание Кейт на ее 43-й день рождения

 • 112919 просмотра
Дэниел Крейг получит престижную премию за выдающиеся достижения в кинематографе

Дэниел Крейг получит престижную премию за выдающиеся достижения в кинематографе

 • 120746 просмотра
Продажи музыки в Великобритании достигли 20-летнего максимума

Продажи музыки в Великобритании достигли 20-летнего максимума

 • 119056 просмотра
Кудроу поделилась трогательной историей о последнем подарке от Мэтью Перри

Кудроу поделилась трогательной историей о последнем подарке от Мэтью Перри

 • 117226 просмотра
Актуальное
Остановка газового транзита: Украина не входит в рабочую группу Еврокомиссии и Словакии - СМИ

Остановка газового транзита: Украина не входит в рабочую группу Еврокомиссии и Словакии - СМИ

Киев  •  УНН

 • 6590 просмотра

Read in English

Еврокомиссия и Словакия формируют рабочую группу для оценки последствий прекращения транзита российского газа через Украину. Группа рассмотрит экономическое влияние и возможные компенсации для Словакии.

В Еврокомиссии объяснили, на чем сосредоточится рабочая группа по остановке транзита газа из рф по территории Украины, о создании которой 9 января договорились профильный комиссар по энергетике и премьер Словакии Роберт Фицо, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

"Решено создать рабочую группу высокого уровня для рассмотрения этого вопроса (влияния на энергетику после завершения соглашения о транзите газа - ред.), чтобы решить проблемы, поднятые премьер-министром Фицо... Наши службы в комиссии уже работают над созданием этой группы", - заявила, отвечая на вопрос СМИ, пресс-секретарь Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен.

По словам представительницы Еврокомиссии, группа соберется "в ближайшие недели", а в ее состав войдут высокопоставленные чиновники Комиссии и Словакии. Из этого следует, что представителей Украины в ней не будет. Радио Свобода ожидает комментарий Минэнерго по этому поводу, который опубликует, как только получит.

Добавим

9 января посол Украины в ЕС Всеволод Ченцов подтвердил СМИ, что Киев "поддерживает контакты с Еврокомиссией по вопросам нашей повестки дня".

"Конечно, мы постоянно находимся в очень тесном контакте с Украиной. Как на политическом уровне - между еврокомиссаром и его коллегой (министром энергетики Украины - ред.), так и на техническом", - подчеркнула Итконен.

Радио Свобода также уточнило у представительницы Еврокомиссии, возможны ли финансовые компенсации Словакии со стороны ЕС тех потерь, о которых заявляет премьер Роберт Фицо. А именно - 500 млн евро за оплату транзита газа не из россии. Возможность такого развития событий не подтверждали и не опровергали, отметив, что это "процесс, который только начинается".

"Сейчас будем следить и определять различные варианты на основе совместной оценки ситуации. Это сейчас будет обсуждать рабочая группа... и тогда увидим, как ЕС может помочь. Ключевой задачей рабочей группы высокого уровня будет выявление и уточнение экономического влияния и поиски общего понимания ситуации... Сможем больше сказать, когда все начнет двигаться", - резюмировала Итконен.

9 января премьер Словакии Роберт Фицо и еврокомиссар по энергетике Дэн Йоргенсен договорились создать рабочую группу, которая изучит последствия остановки транзита российского газа по территории Украины для ЕС и отдельных стран-членов.

После консультаций с профильным должностным лицом Еврокомиссии Фицо, общаясь в Брюсселе с журналистами, снова раскритиковал Владимира Зеленского за остановку транзита газа из рф.

Словацкий премьер потребовал возобновить поставки и повторил свои угрозы, если этого не произойдет. В частности - остановить экспорт электроэнергии в Украину, ограничить помощь ее беженцам в Словакии, а также не исключил, что на уровне ЕС будет ветировать связанные с Украиной решения, которые требуют единодушного одобрения странами-членами. Среди таких, в частности, продление антироссийских санкций. В следующий раз ЕС должен это сделать в конце января.

Президент Украины Владимир Зеленский не комментировал свежие угрозы, но ранее предполагал, что Роберт Фицо, которого недавно в Кремле принимал владимир путин, "получил поручение открыть второй энергетический фронт против Украины".

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Экономикаполитика
yevropeiskaya-komissiyaЕвропейская комиссия
robert-fitsoРоберт Фицо
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
bryusselБрюссель
slovakiyaСловакия
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина

Обратиться по вопросам размещения рекламы