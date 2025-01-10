Остановка газового транзита: Украина не входит в рабочую группу Еврокомиссии и Словакии - СМИ

В Еврокомиссии объяснили, на чем сосредоточится рабочая группа по остановке транзита газа из рф по территории Украины, о создании которой 9 января договорились профильный комиссар по энергетике и премьер Словакии Роберт Фицо, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

"Решено создать рабочую группу высокого уровня для рассмотрения этого вопроса (влияния на энергетику после завершения соглашения о транзите газа - ред.), чтобы решить проблемы, поднятые премьер-министром Фицо... Наши службы в комиссии уже работают над созданием этой группы", - заявила, отвечая на вопрос СМИ, пресс-секретарь Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен.

По словам представительницы Еврокомиссии, группа соберется "в ближайшие недели", а в ее состав войдут высокопоставленные чиновники Комиссии и Словакии. Из этого следует, что представителей Украины в ней не будет. Радио Свобода ожидает комментарий Минэнерго по этому поводу, который опубликует, как только получит.

Добавим

9 января посол Украины в ЕС Всеволод Ченцов подтвердил СМИ, что Киев "поддерживает контакты с Еврокомиссией по вопросам нашей повестки дня".

"Конечно, мы постоянно находимся в очень тесном контакте с Украиной. Как на политическом уровне - между еврокомиссаром и его коллегой (министром энергетики Украины - ред.), так и на техническом", - подчеркнула Итконен.

Радио Свобода также уточнило у представительницы Еврокомиссии, возможны ли финансовые компенсации Словакии со стороны ЕС тех потерь, о которых заявляет премьер Роберт Фицо. А именно - 500 млн евро за оплату транзита газа не из россии. Возможность такого развития событий не подтверждали и не опровергали, отметив, что это "процесс, который только начинается".

"Сейчас будем следить и определять различные варианты на основе совместной оценки ситуации. Это сейчас будет обсуждать рабочая группа... и тогда увидим, как ЕС может помочь. Ключевой задачей рабочей группы высокого уровня будет выявление и уточнение экономического влияния и поиски общего понимания ситуации... Сможем больше сказать, когда все начнет двигаться", - резюмировала Итконен.

9 января премьер Словакии Роберт Фицо и еврокомиссар по энергетике Дэн Йоргенсен договорились создать рабочую группу, которая изучит последствия остановки транзита российского газа по территории Украины для ЕС и отдельных стран-членов.

После консультаций с профильным должностным лицом Еврокомиссии Фицо, общаясь в Брюсселе с журналистами, снова раскритиковал Владимира Зеленского за остановку транзита газа из рф.

Словацкий премьер потребовал возобновить поставки и повторил свои угрозы, если этого не произойдет. В частности - остановить экспорт электроэнергии в Украину, ограничить помощь ее беженцам в Словакии, а также не исключил, что на уровне ЕС будет ветировать связанные с Украиной решения, которые требуют единодушного одобрения странами-членами. Среди таких, в частности, продление антироссийских санкций. В следующий раз ЕС должен это сделать в конце января.

Президент Украины Владимир Зеленский не комментировал свежие угрозы, но ранее предполагал, что Роберт Фицо, которого недавно в Кремле принимал владимир путин, "получил поручение открыть второй энергетический фронт против Украины".