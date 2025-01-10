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Зупинка газового транзиту: Україна не входить до робочої групи Єврокомісії й Словаччини - ЗМІ

Зупинка газового транзиту: Україна не входить до робочої групи Єврокомісії й Словаччини - ЗМІ

Київ • УНН

 • 25710 перегляди

Єврокомісія та Словаччина формують робочу групу для оцінки наслідків припинення транзиту російського газу через Україну. Група розгляне економічний вплив та можливі компенсації для Словаччини.

В Єврокомісії пояснили, на чому зосередиться робоча група щодо зупинки транзиту газу з рф територією України, про створення якої 9 січня домовилися профільний комісар з енергетики та прем’єр Словаччини Роберт Фіцо, передає УНН із посиланням на "Радіо Свобода".

"Вирішено створити робочу групу високого рівня для розгляду цього питання (впливу на енергетику після завершення угоди про транзит газу - ред.), аби вирішити проблеми, порушені прем’єр-міністром Фіцо… Наші служби в комісії вже працюють над створенням цієї групи", – заявила, відповідаючи на запитання ЗМІ, речниця Єврокомісії Анна-Каїса Ітконен.

За словами представниці Єврокомісії, група збереться "найближчими тижнями", а до її складу увійдуть високопосадовці Комісії і Словаччини. З цього випливає, що представників України в ній не буде. Радіо Свобода очікує на коментар Міненерго з цього приводу, який опублікує, щойно отримає.

Додамо

9 січня посол України в ЄС Всеволод Ченцов підтвердив ЗМІ, що Київ "підтримує контакти з Єврокомісією з питань нашого порядку денного".

"Звичайно, ми постійно перебуваємо в дуже тісному контакті з Україною. Як на політичному рівні – між єврокомісаром та його колегою (міністром енергетики України – ред.), так і на технічному", – наголосила Ітконен.

Радіо Свобода також уточнило в представниці Єврокомісії, чи можливі фінансові компенсації Словаччині з боку ЄС тих втрат, про які заявляє прем’єр Роберт Фіцо. А саме – 500 млн євро за оплату транзиту газу не з Росії. Можливість такого розвитку подій не підтверджували й не спростовували, зауваживши, що це "процес, який тільки починається".

"Зараз будемо слідкувати та визначати різні варіанти на основі спільної оцінки ситуації. Це зараз обговорюватиме робоча група… і тоді побачимо, як ЄС може допомогти. Ключовим завданням робочої групи високого рівня буде виявлення та уточнення економічного впливу і пошуки спільного розуміння ситуації… Зможемо більше сказати, коли все почне рухатися", – резюмувала Ітконен.

9 січня прем’єр Словаччини Роберт Фіцо та єврокомісар з енергетики Ден Йоргенсен домовилися створити робочу групу, що вивчить наслідки зупинки транзиту російського газу територією України для ЄС і окремих країн-членів.

Після консультацій із профільним посадовцем Єврокомісії Фіцо, спілкуючись у Брюсселі з журналістами, знову розкритикував Володимира Зеленського за зупинку транзиту газу з рф.

Словацький прем’єр вимагав відновити постачання й повторив свої погрози, якщо цього не станеться. Зокрема – зупинити експорт електроенергії до України, обмежити допомогу її біженцям у Словаччині, а також не виключив, що на рівні ЄС ветуватиме пов’язані з Україною рішення, які вимагають одностайного схвалення країнами-членами. Серед таких, зокрема, подовження антиросійських санкцій. Наступного разу ЄС має це зробити наприкінці січня.

Президент України Володимир Зеленський не коментував свіжі погрози, але раніше припускав, що Роберт Фіцо, якого нещодавно в Кремлі приймав Володимир Путін, "отримав доручення відкрити другий енергетичний фронт проти України".

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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