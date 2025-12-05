Алчевський металургійний комбінат, ймовірно, атакували дрони: у соцмережах з'явилось відео
Київ • УНН
В окупованому Алчевську Луганської області, ймовірно, атаковано Алчевський металургійний комбінат. Місцеві канали повідомляють про атаку БПЛА на місто та публікують відео, де закадровий голос вказує на можливе влучання у кисневий цех.
Деталі
Місцеві канали повідомляють про атаку БПЛА на місто та публікують відео.
На одному з них закадровий голос каже, що, мабуть, влучили у "кисневий". Імовірно, йдеться про Кисневий цех ВАТ "АМК".
Відео ASTRA не верифіковано.
Окупаційна влада "лнр" атаку не коментувала.
Нагадаємо
Сили оборони України у ніч на 5 грудня уразили інфраструктуру Темрюцького морського порту (Темрюк, Краснодарський край, рф). Окрім того, як повідомили у Генштабі, уражалися потужності нафтопереробного заводу "Сизранський" у Самарській області рф.