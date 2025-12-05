Алчевський металургійний комбінат, ймовірно, атакували дрони: у соцмережах з'явилось відео

В окупованому Алчевську Луганської області, ймовірно, атаковано Алчевський металургійний комбінат (АМК), передає УНН із посиланням на ASTRA.

Деталі

Місцеві канали повідомляють про атаку БПЛА на місто та публікують відео.

На одному з них закадровий голос каже, що, мабуть, влучили у "кисневий". Імовірно, йдеться про Кисневий цех ВАТ "АМК".

Відео ASTRA не верифіковано.

Окупаційна влада "лнр" атаку не коментувала.

Нагадаємо

Сили оборони України у ніч на 5 грудня уразили інфраструктуру Темрюцького морського порту (Темрюк, Краснодарський край, рф). Окрім того, як повідомили у Генштабі, уражалися потужності нафтопереробного заводу "Сизранський" у Самарській області рф.