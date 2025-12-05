Алчевський металургійний комбінат, ймовірно, атакували дрони: у соцмережах з'явилось відео

$42.180.02
49.230.00
ukenru
18:15 • 1812 перегляди
Переговори США та України щодо "мирного плану Трампа" продовжаться у суботу, ймовірно і протягом всіх вихідних – Axios
15:45 • 7634 перегляди
У Києві засяяла головна ялинка країни: чим її прикрасилиPhoto
14:41 • 12460 перегляди
Святий Миколай уже прибув в Україну - прикордонникиPhoto
5 грудня, 11:17 • 28722 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?
5 грудня, 08:37 • 24773 перегляди
МВФ назвав додаткові умови для нової програми з Україною на додачу до Бюджету-2026
Ексклюзив
5 грудня, 07:29 • 29504 перегляди
Інфаркт, згущення крові та діабет: чому енергетики небезпечні для підлітків
4 грудня, 20:25 • 41499 перегляди
Сили оборони уразили одне з найбільших хімічних підприємств рф - Генштаб
4 грудня, 19:56 • 48323 перегляди
Українська делегація сьогодні продовжить перемовини у США, завдання – отримати повну інформацію про те, що прозвучало в росії - Зеленський Video
4 грудня, 16:56 • 41076 перегляди
Чотири невідомих дрона рухалися по траєкторії польоту літака із Зеленським, коли він прямував до Ірландії - ЗМІ
Ексклюзив
4 грудня, 15:01 • 72285 перегляди
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити “конвеєр трагедій”
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
1м/с
92%
757мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Європейські лідери застерігають Зеленського бути обережним у швидкісному прагненні США до миру - WSJ5 грудня, 09:44 • 4548 перегляди
США закликали європейців виступити проти плану ЄС щодо кредиту з використанням активів рф для України - Bloomberg5 грудня, 10:02 • 10124 перегляди
Був зіркою "Mortal Combat" і мав російський паспорт: у віці 75 років помер актор Кері-Хіроюкі Тагава5 грудня, 10:04 • 6458 перегляди
День Святого Миколая: традиції, звичаї та заборони5 грудня, 11:30 • 24149 перегляди
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO5 грудня, 12:40 • 12628 перегляди
Публікації
Жива, штучна чи в горщику: фахівці розповіли, яка ялинка найекологічніша17:32 • 3824 перегляди
День Святого Миколая: традиції, звичаї та заборони5 грудня, 11:30 • 24208 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?5 грудня, 11:17 • 28722 перегляди
Звільнення Магамедрасулова з-під варти не означає виправдання: у чому звинувачують детектива НАБУ та що може бути далі5 грудня, 06:30 • 39015 перегляди
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити “конвеєр трагедій”
Ексклюзив
4 грудня, 15:01 • 72285 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Олена Зеленська
Андрій Гнатов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Польща
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO5 грудня, 12:40 • 12666 перегляди
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому5 грудня, 06:50 • 23722 перегляди
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білогоVideo4 грудня, 14:10 • 26635 перегляди
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році4 грудня, 08:53 • 40520 перегляди
"Для миру": Гегсет заявив, що влаштував би з Трампом, Зеленським і путіним вечерю з "російською заправкою" у меню3 грудня, 09:06 • 40369 перегляди
Актуальне
Техніка
Airbus A320 серії
Дипломатка
Су-57
FIFA (серія відеоігор)

Алчевський металургійний комбінат, ймовірно, атакували дрони: у соцмережах з'явилось відео

Київ • УНН

 • 58 перегляди

В окупованому Алчевську Луганської області, ймовірно, атаковано Алчевський металургійний комбінат. Місцеві канали повідомляють про атаку БПЛА на місто та публікують відео, де закадровий голос вказує на можливе влучання у кисневий цех.

Алчевський металургійний комбінат, ймовірно, атакували дрони: у соцмережах з'явилось відео

В окупованому Алчевську Луганської області, ймовірно, атаковано Алчевський металургійний комбінат (АМК), передає УНН із посиланням на ASTRA.

Деталі

Місцеві канали повідомляють про атаку БПЛА на місто та публікують відео.

На одному з них закадровий голос каже, що, мабуть, влучили у "кисневий". Імовірно, йдеться про Кисневий цех ВАТ "АМК".

Відео ASTRA не верифіковано.

Окупаційна влада "лнр" атаку не коментувала.

Нагадаємо

Сили оборони України у ніч на 5 грудня уразили інфраструктуру Темрюцького морського порту (Темрюк, Краснодарський край, рф). Окрім того, як повідомили у Генштабі, уражалися потужності нафтопереробного заводу "Сизранський" у Самарській області рф.

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Енергетика
Воєнний стан
Війна в Україні
Луганська область
Генеральний штаб Збройних сил України
Збройні сили України